تحميل pdf كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023|  الدفعة الخامسة الوجبة 9 موقع molsa.gov.iq

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023 من الوجبة التاسعة من أكثر الأمور التي تشغل الشارع العراقي خلال تلك الفترة، لاسيما بعد تصريح وزير العمل العراقي السيد أحمد الأسدي عن استعدادات وزارة التخطيط في إطلاق الوحبة الخامسة 2023 ونشر كشوف pdf اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023 الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي الالكترونية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة الوجبة 9

تعرف الرعاية الاجتماعية في العراق أنها مجموعة من الخدمات والمساعدات التي يتم تقديمها للأسر والأفراد الذين يعانون يعانون من البطالة والإعاقة والفقر، أو ضعف الدخل وغيرها من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجههم.

تقدم الرعاية الاجتماعية كافة الاحتياجات الأساسية لشريحة إلى فئة المشمولين في الرعاية الاجتماعية الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الدعم المادي، والهدف من ذلك توفير كافة سبل المعيشة الكريمة لهم.

تحميل pdf كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023

يلجأ آلاف المواطنين في العراق إلى محرك البحث جوجل للبحث عن رابط منصة مظلتي الإلكترونية وتحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة، أملاً في الوصول بشكل يسر وسهل ومن خلال الانترنت إلى كشوف pdf المشمولين في الرعاية الاجتماعية، ويمكن الوصول إلى قائمة المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية 2023 عبر موقع وزارة العمل العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية:

للاطلاع على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي الالكترونية يجب عمل لولوج إلى المنصة، ومن ثم اختيار الخدمات الإلكترونية، وعقب ذلك النقر على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023.

منصة مظلتي الالكترونية

يجب استكمال خطوات تنزيل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق وذلك من خلال الخطوات التالية:

تسجيل المحافظة التابع لها المستعلم، وكتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة “الاسم ورقم الهوية + كود التحقق.

ومن ثم اختيار تحميل كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة.

ومن هنا يأتي البحث عن الاسم المراد الاستعلام عنه ومعرفة مدى شمولهم في برنامج الدعم الاجتماعي أم لا.

ملحوظة:

يتطلب بشكل أساسي عند الرغبة في تحميل pdf كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 عبر منصة مظلتي، كتابة رقم البطاقة الذكية في المكان المخصص بشكل سليم، والتأكيد من صحة البيانات ومن ثم يتمكن المستعلم من تنزيل كشوف المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة على هيئة ملفات pdf.