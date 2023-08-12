“دليل الطالب” معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 الحدود الدنيا للقبول المركزي الفروع التطبيقي والأحيائي والأدبي

يهتم العديد من طلاب وطالبات الصف السادس الاعدادي في العراق بالحصول على معدلات القبول في الجامعات العراقية . يحدث ذلك في نفس الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن فتح باب التسجيل في جميع الجامعات. أشارت مصادر خاصة بنا إلى أن معدلات القبول ستكون متاحة عبر الإنترنت على الموقع الرسمي. يتم ذلك لتسهيل العملية على الطلاب وتوفير الوقت والجهد من أجلهم.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024

بدأت الجامعات العراقية المختلفة في نشر معدلات القبول في الجامعات العراقية الخاصة بها بشكل إلكتروني، ويأتي ذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم. تشمل القائمة التي تُنشر على شبكة الإنترنت معدلات الكليات كافة. حدث ذلك مع إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية لنتائج القبول الجامعي التي تم طرحها مؤخرًا، وتم نشر معدلات القبول في جميع المحافظات على صفحة وزارة التربية العراقية الرسمية بجانب بعضها البعض.

قامت وزارة التربية والتعليم العالي العراقية بنشر دليل رسمي عبر موقعها https://mohesr.gov.iq/ar/ يحتوي على جميع معدلات القبول في الجامعات والكليات العراقية.

جامعة البصرة كلية الطب 99.67 جامعة البصرة كلية طب الزهراء 99.57 جامعة البصرة كلية طب الاسنان 98.83 جامعة البصرة كلية الصيدلة 98.5 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الحاسوب 93 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الميكانيك 90.5 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الكيمياوية 95.33 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم المواد 88.33 جامعة البصرة كلية العلوم 82.67 جامعة البصرة كلية العلوم قسم الرياضيات 74.17 جامعة البصرة كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 75 جامعة البصرة كلية القانون 82 جامعة البصرة كلية التمريض للذكور 96.33 جامعة البصرة كلية التمريض للبنات 93.17 جامعة البصرة كلية الطب البيطري 68.33 جامعة البصرة كلية الزراعة 60 جامعة البصرة كلية الادارة والاقتصاد 61.5 جامعة البصرة كلية الادارة والاقتصاد القرنة 60 جامعة البصرة كلية التربية القرنة 65.5 جامعة البصرة كلية التربية للعلوم الصرفة 70.67 جامعة البصرة كلية التربية للعلوم الانسانية 72.67 جامعة البصرة كلية التربية للبنات 66.33 جامعة البصرة كلية الآداب 68.67 جامعة البصرة كلية علوم البحار 63.83 جامعة الموصل كلية طب الموصل 100.33 جامعة الموصل كلية طب الاسنان 99.13 جامعة الموصل كلية الصيدلة 98.83 جامعة الموصل كلية الهندسة قسم الحاسوب 95 جامعة الموصل كلية الهندسة قسم الميكانيك 86.33 جامعة الموصل كلية العلوم 88 جامعة الموصل كلية علوم الحاسوب والرياضيات 67.67 جامعة الموصل كلية علوم البيئة وتقاناتها 62 جامعة الموصل كلية الحقوق 78.83 جامعة الموصل كلية العلوم السياسية 65.5 جامعة الموصل كلية التمريض للذكور 97.67 جامعة الموصل كلية التمريض للبنات 95.33 جامعة الموصل كلية الطب البيطري 70.17 جامعة الموصل كلية الزراعة والغابات 60 جامعة الموصل كلية الادارة والاقتصاد 60 جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الصرفة 74.5 جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الانسانية 83.33 جامعة الموصل كلية التربية للبنات 62.17 جامعة الموصل كلية الآداب 72.83 جامعة الموصل كلية الآداب قسم المكتبات والمعلومات 62.83 جامعة الموصل كلية التربية الأساسية 69 جامعة الموصل كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال للبنات 61.17 جامعة الموصل كلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الاولى 71.67 جامعة الموصل كلية العلوم السياحية 60 جامعة الموصل كلية الاثار 60 جامعة الموصل كلية العلوم الاسلامية 63

الجامعة التكنولوجية هندسة السيطرة والنظم هندسة الحاسوب والسيطرة 92.74 الجامعة التكنولوجية هندسة السيطرة والنظم قسم السيطرة 91.83 الجامعة التكنولوجية هندسة الحاسوب قسم المعلومات 91.67 الجامعة التكنولوجية هندسة الحاسوب قسم شبكات الحاسوب 91.5 الجامعة التكنولوجية الهندسة الميكانيكية قسم الميكانيك العام 87.5 الجامعة التكنولوجية الهندسة الميكانيكية قسم الطائرات 94.83 الجامعة التكنولوجية الهندسة الميكانيكية قسم ميكانيك محطات القدرة 85 الجامعة التكنولوجية الهندسة الميكانيكية قسم التكييف والتجميد 83.67 الجامعة التكنولوجية الهندسة الميكانيكية قسم السيارات 81.5 الجامعة التكنولوجية الهندسة الكيميائية قسم هندسة العمليات الكيمياوية 94.17 الجامعة التكنولوجية الهندسة الكيميائية قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي 93.67 الجامعة التكنولوجية الهندسة الكيميائية قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط 95.98 الجامعة التكنولوجية هندسة الليزر والالكترونيات البصرية 96 الجامعة التكنولوجية هندسة الانتاج والمعادن قسم المعادن 81.5 الجامعة التكنولوجية هندسة الانتاج والمعادن قسم الإنتاج 79.67 الجامعة التكنولوجية هندسة الانتاج والمعادن قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب 78.5 الجامعة التكنولوجية هندسة الانتاج والمعادن قسم الصناعية 76.5 الجامعة التكنولوجية هندسة الانتاج والمعادن قسم التعدين واستخلاص المعادن 75.67 الجامعة التكنولوجية هندسة المواد 81.33 الجامعة التكنولوجية هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات اللاسلكية 92 الجامعة التكنولوجية هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات الضوئية 91 الجامعة التكنولوجية هندسة الكهروميكانيك قسم الهندسة الكهروميكانيكية 79.67 الجامعة التكنولوجية هندسة الكهروميكانيك قسم الملاحة والتوجيه 77.17 الجامعة التكنولوجية هندسة الكهروميكانيك قسم الطاقة والطاقات المتجددة 78.67 الجامعة التكنولوجية هندسة الكهروميكانيك قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار 88.67 الجامعة التكنولوجية هندسة الكهروميكانيك قسم معدات النفط والغاز 90.33 الجامعة التكنولوجية هندسة الطب الحياتي 97.33 الجامعة التكنولوجية العلوم التطبيقية 79.5 الجامعة التكنولوجية علوم الحاسوب 74.67

الحدود الدنيا للقبول المركزي الفروع التطبيقي والأحيائي والأدبي

يقوم العديد من الطلاب في العراق بالبحث عن امعدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024. وتم إصدار هذه المعدلات على شكل ملفات PDF لتسهيل الوصول إليها من قِبل الطلاب، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الطلاب في الوقت الحالي. قامت وزارة التربية والتعليم العالي بنشر دليل شامل لشروط القبول في جميع الجامعات، وناشدت الطلاب الحصول عليه بأسرع وقت ممكن من الإنترنت.