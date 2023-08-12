معدلات القبول بالجامعات العراقية 2023-2024 للفرع الأدبي والاحيائي

في العراق، يكثر عدد من طلاب وطالبات الصف السادس الإعدادي من الاهتمام بالحصول على معدلات القبول بالجامعات العراقية، يأتي هذا الاهتمام في وقت يتم فيه فتح باب التسجيل في العديد من الجامعات. ووفقًا لمصادرنا، سيتم رفع معدلات القبول إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي على الإنترنت. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل العملية على الطلاب وتوفير الوقت والجهد بالنسبة لهم.

من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم، بدأت الجامعات العراقية بنشر معدلات القبول الخاصة بها بشكل إلكتروني ، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية في عملية القبول. تم نشر قائمة تحتوي على معدلات القبول لجميع الكليات على شبكة الإنترنت ، حيث تم تجميعها وترتيبها بشكل منظم.

دشنت وزارة التربية والتعليم العالي العراقية دليل رسمي عبر موقعها https://mohesr.gov.iq/ar/ يحتوي على معدلات القبول في الجامعات والكليات العراقية.

يشمل نظام القبول في الجامعات العراقية العديد من الفروع والتخصصات، بما في ذلك الفرع التطبيقي والفرع الأحيائي والفرع الأدبي. هذه الفروع توفر مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية التي تلبي احتياجات الطلاب وتطلعاتهم المستقبلية.

جامعة البصرة كلية الطب 99.67 جامعة البصرة كلية طب الزهراء 99.57 جامعة البصرة كلية طب الأسنان 98.83 جامعة البصرة كلية الصيدلة 98.5 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الحاسوب 93 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الميكانيك 90.5 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الكيميائية 95.33 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم المواد 88.33 جامعة البصرة كلية العلوم 82.67 جامعة البصرة كلية العلوم قسم الرياضيات 74.17 جامعة البصرة كلية العلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 75 جامعة البصرة كلية القانون 82 جامعة البصرة كلية التمريض للذكور 96.33 جامعة البصرة كلية التمريض للبنات 93.17 جامعة البصرة كلية الطب البيطري 68.33 جامعة البصرة كلية الزراعة 60 جامعة البصرة كلية الادارة والاقتصاد 61.5 جامعة البصرة كلية الادارة والاقتصاد القرنة 60 جامعة البصرة كلية التربية القرنة 65.5 جامعة البصرة كلية التربية للعلوم الصرفة 70.67 جامعة البصرة كلية التربية للعلوم الإنسانية 72.67 جامعة البصرة كلية التربية للبنات 66.33 جامعة البصرة كلية الآداب 68.67 جامعة البصرة كلية علوم البحار 63.83

الجامعة التكنولوجية هندسة السيطرة والنظم 92.74 الجامعة التكنولوجية هندسة السيطرة والنظم قسم السيطرة 91.83 الجامعة التكنولوجية هندسة الحاسوب قسم المعلومات 91.67 الجامعة التكنولوجية هندسة الحاسوب قسم شبكات الحاسب 91.5 الجامعة التكنولوجية الهندسة الميكانيكية قسم الميكانيك العام 87.5 الجامعة التكنولوجية الهندسة الميكانيكية قسم الطائرات 94.83 الجامعة التكنولوجية الهندسة الميكانيكية قسم ميكانيك محطات القدرة 85 الجامعة التكنولوجية الهندسة الميكانيكية قسم التكييف والتجميد 83.67 الجامعة التكنولوجية الهندسة الميكانيكية قسم السيارات 81.5 الجامعة التكنولوجية الهندسة الكيميائية قسم هندسة العمليات الكيمياوية 94.17 الجامعة التكنولوجية الهندسة الكيميائية قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي 93.67 الجامعة التكنولوجية الهندسة الكيميائية قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط 95.98 الجامعة التكنولوجية هندسة الليزر والالكترونيات البصرية 96 الجامعة التكنولوجية هندسة الإنتاج والمعادن قسم المعادن 81.5 الجامعة التكنولوجية هندسة الإنتاج والمعادن قسم الإنتاج 79.67 الجامعة التكنولوجية هندسة الإنتاج والمعادن قسم التصميم والتصنيع 78.5 الجامعة التكنولوجية هندسة الإنتاج والمعادن قسم الصناعية 76.5 الجامعة التكنولوجية هندسة الانتاج والمعادن قسم التعدين واستخلاص المعادن 75.67 الجامعة التكنولوجية هندسة المواد 81.33 الجامعة التكنولوجية هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات اللاسلكية 92 الجامعة التكنولوجية هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات الضوئية 91 الجامعة التكنولوجية علوم الحاسوب 74.67 الجامعة التكنولوجية العلوم التطبيقية 79.5 الجامعة التكنولوجية هندسة الطب الحاتي 97.3

حثت وزارة التربية والتعليم على تسهيل إجراءات التسجيل والقبول من خلال موقعها الرسمي، حيث يمكن للطلاب الحصول بسهولة على متطلبات القبول لكل جامعة وكلية بسهولة، وأيضًا تقديم طلباتهم عبر الإنترنت وتحميل المستندات المطلوبة، مما يسهل عليهم الوصول إلى فرص التعليم العالي.

معدلات القبول بالجامعات العراقية 2023-2024 للفرع الأدبي والاحيائي

سنعرض فيما يلي معدلات القبول المركزي للعام الدراسي 2023-2024 في مجموعة من الجامعات العراقية، مع التركيز بشكل خاص على جامعة البصرة وكلياتها المتميزة.

تحظى جامعة البصرة بمكانة بارزة كواحدة من أفضل الجامعات في العراق، حيث يتم تقديم مجموعة واسعة من التخصصات العلمية والإنسانية. وفيما يلي بعض معدلات القبول لبعض كلياتها المميزة:

بنهاية هذا المقال، سنكون قد تعرفنا بتفصيل على معدلات القبول بالجامعات العراقية 2023-2024 بالتفاصيل.