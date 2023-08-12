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معدلات القبول بالجامعات العراقية 2023-2024 للفرع الأدبي والاحيائي

fareda salehمنذ 7 دقائق
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معدلات القبول بالجامعات العراقية 2023-2024 للفرع الأدبي والاحيائي
معدلات القبول بالجامعات العراقية 2023-2024 للفرع الأدبي والاحيائي

في العراق، يكثر عدد من طلاب وطالبات الصف السادس الإعدادي من الاهتمام بالحصول على معدلات القبول بالجامعات العراقية، يأتي هذا الاهتمام في وقت يتم فيه فتح باب التسجيل في العديد من الجامعات. ووفقًا لمصادرنا، سيتم رفع معدلات القبول إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي على الإنترنت. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل العملية على الطلاب وتوفير الوقت والجهد بالنسبة لهم.

من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم، بدأت الجامعات العراقية بنشر معدلات القبول الخاصة بها بشكل إلكتروني ، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية في عملية القبول. تم نشر قائمة تحتوي على معدلات القبول لجميع الكليات على شبكة الإنترنت ، حيث تم تجميعها وترتيبها بشكل منظم.

دشنت وزارة التربية والتعليم العالي العراقية  دليل رسمي عبر موقعها https://mohesr.gov.iq/ar/ يحتوي على معدلات القبول في الجامعات والكليات العراقية.

الجامعات العراقية2023-2024

يشمل نظام القبول في الجامعات العراقية العديد من الفروع والتخصصات، بما في ذلك الفرع التطبيقي والفرع الأحيائي والفرع الأدبي. هذه الفروع توفر مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية التي تلبي احتياجات الطلاب وتطلعاتهم المستقبلية.

جامعة البصرة
كلية الطب99.67
جامعة البصرةكلية طب الزهراء
 99.57
جامعة البصرةكلية طب الأسنان
 98.83
جامعة البصرةكلية الصيدلة
 98.5
جامعة البصرةكلية الهندسة قسم الحاسوب
 93
جامعة البصرةكلية الهندسة قسم الميكانيك
 90.5
جامعة البصرةكلية الهندسة قسم الكيميائية
 95.33
جامعة البصرةكلية الهندسة قسم المواد
 88.33
جامعة البصرةكلية العلوم
 82.67
جامعة البصرة كلية العلوم قسم الرياضيات74.17
جامعة البصرة كلية العلوم  الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
75
جامعة البصرةكلية القانون82
جامعة البصرةكلية التمريض للذكور96.33
جامعة البصرةكلية التمريض للبنات93.17
جامعة البصرةكلية الطب البيطري
 68.33
جامعة البصرةكلية الزراعة60
جامعة البصرةكلية الادارة والاقتصاد61.5
جامعة البصرة كلية الادارة والاقتصاد القرنة60
جامعة البصرةكلية التربية القرنة65.5
جامعة البصرةكلية التربية للعلوم الصرفة70.67
جامعة البصرة كلية التربية للعلوم الإنسانية72.67
جامعة البصرةكلية التربية للبنات66.33
جامعة البصرةكلية الآداب68.67
جامعة البصرةكلية علوم البحار63.83
الجامعة التكنولوجيةهندسة السيطرة والنظم92.74
الجامعة التكنولوجيةهندسة السيطرة والنظم قسم السيطرة91.83
الجامعة التكنولوجيةهندسة الحاسوب قسم المعلومات91.67
الجامعة التكنولوجيةهندسة الحاسوب قسم شبكات الحاسب91.5
الجامعة التكنولوجيةالهندسة الميكانيكية قسم الميكانيك العام87.5
الجامعة التكنولوجيةالهندسة الميكانيكية قسم الطائرات94.83
الجامعة التكنولوجيةالهندسة الميكانيكية قسم ميكانيك محطات القدرة85
الجامعة التكنولوجيةالهندسة الميكانيكية قسم التكييف والتجميد83.67
الجامعة التكنولوجيةالهندسة الميكانيكية قسم السيارات81.5
الجامعة التكنولوجيةالهندسة الكيميائية قسم هندسة العمليات الكيمياوية94.17
الجامعة التكنولوجيةالهندسة الكيميائية قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي93.67
الجامعة التكنولوجيةالهندسة الكيميائية قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط95.98
الجامعة التكنولوجيةهندسة الليزر والالكترونيات البصرية96
الجامعة التكنولوجيةهندسة الإنتاج والمعادن قسم المعادن81.5
الجامعة التكنولوجيةهندسة الإنتاج والمعادن قسم الإنتاج79.67
الجامعة التكنولوجيةهندسة الإنتاج والمعادن قسم التصميم والتصنيع78.5
الجامعة التكنولوجيةهندسة الإنتاج والمعادن قسم الصناعية76.5
الجامعة التكنولوجيةهندسة الانتاج والمعادن قسم التعدين واستخلاص المعادن75.67
الجامعة التكنولوجيةهندسة المواد81.33
الجامعة التكنولوجيةهندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات اللاسلكية
 92
الجامعة التكنولوجية هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات الضوئية
91
الجامعة التكنولوجيةعلوم الحاسوب74.67
الجامعة التكنولوجيةالعلوم التطبيقية79.5
الجامعة التكنولوجيةهندسة الطب الحاتي97.3

حثت وزارة التربية والتعليم على تسهيل إجراءات التسجيل والقبول من خلال موقعها الرسمي، حيث يمكن للطلاب الحصول بسهولة على متطلبات القبول لكل جامعة وكلية بسهولة، وأيضًا تقديم طلباتهم عبر الإنترنت وتحميل المستندات المطلوبة، مما يسهل عليهم الوصول إلى فرص التعليم العالي.

معدلات القبول بالجامعات العراقية 2023-2024 للفرع الأدبي والاحيائي

سنعرض فيما يلي معدلات القبول المركزي للعام الدراسي 2023-2024 في مجموعة من الجامعات العراقية، مع التركيز بشكل خاص على جامعة البصرة وكلياتها المتميزة.

تحظى جامعة البصرة بمكانة بارزة كواحدة من أفضل الجامعات في العراق، حيث يتم تقديم مجموعة واسعة من التخصصات العلمية والإنسانية. وفيما يلي بعض معدلات القبول لبعض كلياتها المميزة:

بنهاية هذا المقال، سنكون قد تعرفنا بتفصيل على معدلات القبول بالجامعات العراقية 2023-2024 بالتفاصيل.

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fareda salehمنذ 7 دقائق
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