الحدود الدنيا معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 للفرع الأدبي والاحيائي

تهتم محرك البحث العالمي جوجل حاليًا بمعدلات القبول في الجامعات العراقية بشكل كبير. يطمح كل طالب في الحصول على معدل قبول يسمح له بالالتحاق بالجامعة أو الكلية التي يرغب فيها. تعلن وزارة التربية والتعليم العالي في العراق قريبًا عن فتح باب التسجيل في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2023/2024. سيتم تحديد الحد الأدنى، معدلات القبول في الجامعات العراقية، بناءً على بعضها البعض.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024

وظيفة وزارة التعليم العالي في العراق هي تحديد الحد الأدنى معدلات القبول في الجامعات العراقية من خلال موقعها الرسمي. هناك اختلاف في نسب القبول بين الجامعات العراقية بسبب اختلاف نسب النجاح والقبول. يترقب الطلاب والطالبات في العراق الإعلان عن استمارة التسجيل في معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024، والتي يتم إصدارها إلكترونيًا لتسهيل العملية بالنسبة للجميع وتوفير الوقت والجهد لهم، وقد صدرت نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 دور أول بشكل رسمي اليوم ، وتقوم وزارة التربية والتعليم العالي بتحديد النسب المخصصة معدلات القبول في الجامعات العراقية.

الحدود الدنيا 2023 معدلات القبولفي الجامعات العراقية للأدبي والاحيائي

كلية الهندسة القسم المدني 91.4 أيضا: كلية الهندسة ، قسم الكهرباء ، 86.17 كلية الهندسة قسم الالكترونيات والاتصالات 94.67 أيضا: كلية المهندسين ، قسم علوم الحاسب ، 92.83 كلية الهندسة ، قسم الميكانيكا ، 85.83 بالإضافة إلى: كلية الهندسة قسم الكيمياء 93.67 كلية الهندسة قسم الموارد المائية 76 منها: كلية الهندسة قسم البيئة 79.5 كلية الهندسة قسم الطاقة 85.67 قسم الطيران 97.83 أيضا: قسم البترول 97.83 دائرة الإعلام والاتصال 94 أيضا: قسم طب الحياة 99 قسم الميكاترونيكس 83.67 قسم الكيمياء الحيوية 91.83 ومنها: قسم التصنيع الآلي 81.17 كلية العلوم 70.5 أيضا: كلية العلوم قسم الرياضيات 70.5 كلية العلوم للبنات 66 بالإضافة إلى: كلية العلوم للبنات قسم الرياضيات 65 كلية العلوم للبنات قسم الحاسبات 67.67



جامعة بغداد: كلية الطب: 100.92. أيضا: جامعة بغداد: كلية الطب الكندي: 100.5. جامعة بغداد: كلية طب الأسنان: 99.05. أضف إلى ذلك: جامعة بغداد: كلية الصيدلة: 98.67. الجامعة المستنصرية: كلية الطب: 100 ومنها: الجامعة المستنصرية: كلية طب الأسنان: 98.95. الجامعة المستنصرية: كلية الصيدلة: 98.33. جامعة البصرة: كلية الطب: 99.33. أيضا: جامعة البصرة: كلية طب الزهراء: 99.17 جامعة البصرة: كلية طب الاسنان: 98.33 بالإضافة إلى: جامعة البصرة: كلية الصيدلة: 97.83 جامعة الموصل: كلية الطب بالموصل: 100.17 أيضا: جامعة الموصل: كلية طب الأسنان: 98.5 جامعة الموصل: كلية الصيدلة 98.17 أضف إلى ذلك: جامعة الكوفة: كلية الطب: 100.17 جامعة الكوفة: كلية طب الأسنان: 98.67 أيضا: جامعة الكوفة: كلية الصيدلة: 98.17 جامعة تكريت: كلية الطب: 99.28 بالإضافة إلى: جامعة تكريت: كلية طب الأسنان: 98.33 جامعة تكريت: كلية الصيدلة: 98 ومنها: جامعة القادسية: كلية الطب: 99.5 جامعة القادسية: كلية طب الأسنان: 98.46 أيضا: جامعة القادسية: كلية الصيدلة: 98 جامعة الانبار: كلية الطب: 99.33 أضف إلى ذلك: جامعة الأنبار: كلية طب الأسنان: 98.41 جامعة الانبار: كلية الصيدلة: 97.92



الحدود الدنيا معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024

بدأت الجامعات العراقية المختلفة في نشر معدلات القبول الخاصة بها بشكل الكتروني ، وذلك تحت إشراف من وزارة التربية والتعليم. تحتوي القائمة التي تنشر على الإنترنت على معدلات القبول لجميع الكليات بجميع المحافظات، ويمكنكم الاستعانة بالجدول التالي للاستعلام عن الحدود الدنيا معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024.