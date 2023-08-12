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الحدود الدنيا معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 للفرع الأدبي والاحيائي

الحدود الدنيا معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 للفرع الأدبي والاحيائي

fareda salehمنذ 12 دقيقة
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الحدود الدنيا معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 للفرع الأدبي والاحيائي
الحدود الدنيا معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 للفرع الأدبي والاحيائي

تهتم محرك البحث العالمي جوجل حاليًا بمعدلات القبول في الجامعات العراقية بشكل كبير. يطمح كل طالب في الحصول على معدل قبول يسمح له بالالتحاق بالجامعة أو الكلية التي يرغب فيها. تعلن وزارة التربية والتعليم العالي في العراق قريبًا عن فتح باب التسجيل في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2023/2024. سيتم تحديد الحد الأدنى، معدلات القبول في الجامعات العراقية، بناءً على بعضها البعض.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024

وظيفة وزارة التعليم العالي في العراق هي تحديد الحد الأدنى معدلات القبول في الجامعات العراقية من خلال موقعها الرسمي. هناك اختلاف في نسب القبول بين الجامعات العراقية بسبب اختلاف نسب النجاح والقبول. يترقب الطلاب والطالبات في العراق الإعلان عن استمارة التسجيل في معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024، والتي يتم إصدارها إلكترونيًا لتسهيل العملية بالنسبة للجميع وتوفير الوقت والجهد لهم، وقد صدرت نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 دور أول بشكل رسمي اليوم ، وتقوم وزارة التربية والتعليم العالي بتحديد النسب المخصصة معدلات القبول في الجامعات العراقية.

 الحدود الدنيا 2023 معدلات القبولفي الجامعات العراقية للأدبي والاحيائي

    • كلية الهندسة القسم المدني 91.4
    • أيضا: كلية الهندسة ، قسم الكهرباء ، 86.17
    • كلية الهندسة قسم الالكترونيات والاتصالات 94.67
    • أيضا: كلية المهندسين ، قسم علوم الحاسب ، 92.83
    • كلية الهندسة ، قسم الميكانيكا ، 85.83
    • بالإضافة إلى: كلية الهندسة قسم الكيمياء 93.67
    • كلية الهندسة قسم الموارد المائية 76
    • منها: كلية الهندسة قسم البيئة 79.5
    • كلية الهندسة قسم الطاقة 85.67
    • قسم الطيران 97.83
    • أيضا: قسم البترول 97.83
    • دائرة الإعلام والاتصال 94
    • أيضا: قسم طب الحياة 99
    • قسم الميكاترونيكس 83.67
    • قسم الكيمياء الحيوية 91.83
    • ومنها: قسم التصنيع الآلي 81.17
    • كلية العلوم 70.5
    • أيضا: كلية العلوم قسم الرياضيات 70.5
    • كلية العلوم للبنات 66
    • بالإضافة إلى: كلية العلوم للبنات قسم الرياضيات 65
    • كلية العلوم للبنات قسم الحاسبات 67.67
    • جامعة بغداد: كلية الطب: 100.92.
    • أيضا: جامعة بغداد: كلية الطب الكندي: 100.5.
    • جامعة بغداد: كلية طب الأسنان: 99.05.
    • أضف إلى ذلك: جامعة بغداد: كلية الصيدلة: 98.67.
    • الجامعة المستنصرية: كلية الطب: 100
    • ومنها: الجامعة المستنصرية: كلية طب الأسنان: 98.95.
    • الجامعة المستنصرية: كلية الصيدلة: 98.33.
    • جامعة البصرة: كلية الطب: 99.33.
    • أيضا: جامعة البصرة: كلية طب الزهراء: 99.17
    • جامعة البصرة: كلية طب الاسنان: 98.33
    • بالإضافة إلى: جامعة البصرة: كلية الصيدلة: 97.83
    • جامعة الموصل: كلية الطب بالموصل: 100.17
    • أيضا: جامعة الموصل: كلية طب الأسنان: 98.5
    • جامعة الموصل: كلية الصيدلة 98.17
    • أضف إلى ذلك: جامعة الكوفة: كلية الطب: 100.17
    • جامعة الكوفة: كلية طب الأسنان: 98.67
    • أيضا: جامعة الكوفة: كلية الصيدلة: 98.17
    • جامعة تكريت: كلية الطب: 99.28
    • بالإضافة إلى: جامعة تكريت: كلية طب الأسنان: 98.33
    • جامعة تكريت: كلية الصيدلة: 98
    • ومنها: جامعة القادسية: كلية الطب: 99.5
    • جامعة القادسية: كلية طب الأسنان: 98.46
    • أيضا: جامعة القادسية: كلية الصيدلة: 98
    • جامعة الانبار: كلية الطب: 99.33
    • أضف إلى ذلك: جامعة الأنبار: كلية طب الأسنان: 98.41
    • جامعة الانبار: كلية الصيدلة: 97.92

الحدود الدنيا معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024

بدأت الجامعات العراقية المختلفة في نشر معدلات القبول الخاصة بها بشكل الكتروني ، وذلك تحت إشراف من وزارة التربية والتعليم. تحتوي القائمة التي تنشر على الإنترنت على معدلات القبول لجميع الكليات بجميع المحافظات، ويمكنكم الاستعانة بالجدول التالي للاستعلام عن الحدود الدنيا معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024.

الجامعةقسممتوسط
جامعة بغدادكلية الطب100.92
جامعة بغدادكلية الطب الكندي100.5
جامعة بغدادكلية طب الأسنان99.05
جامعة بغدادكلية الصيدلة98.67
جامعة بغدادكلية الهندسة قسم الالكترونيات والاتصالات95.83
جامعة بغدادكلية الهندسة قسم تقنية المعلومات95.33
جامعة بغدادكلية الهندسة قسم الميكانيكا91.83
جامعة بغدادكلية الهندسة قسم الكيمياء95.5
جامعة بغدادكلية الهندسة قسم الطاقة94.33
جامعة بغدادكلية الهندسة قسم الملاحة الجوية97.33
جامعة بغدادكلية الهندسة – قسم الإعلام والاتصال الخوارزمي95.5
جامعة بغدادكلية الهندسة – قسم طب الحياة الخوارزمي97.83
جامعة بغدادكلية الهندسة – الخوارزمي قسم الكيمياء الحيوية96.67
جامعة بغدادكلية الهندسة – الخوارزمي قسم التصنيع الآلي91.33
جامعة بغدادكلية العلوم86.5
جامعة بغدادكلية العلوم قسم الرياضيات79.83
جامعة بغدادكلية العلوم للبنات82.33
جامعة بغدادكلية العلوم للبنات قسم الرياضيات75.83
جامعة بغدادكلية العلوم للبنات قسم علوم الحاسب76
جامعة بغدادمدرسة القانون90.17
جامعة بغدادكلية العلوم السياسية83.17
جامعة بغدادكلية التمريض بنين96.5
جامعة بغدادكلية التمريض للبنات94.83
جامعة بغدادكلية الطب البيطري78.67
جامعة بغدادكلية اللغات80.67
جامعة بغدادكلية الإدارة والاقتصاد70
جامعة بغدادكلية ابن الهيثم للتربية للعلوم الصرفة76.33
جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية74.33
جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية قسم اللغة الانجليزية87.67
جامعة بغدادكلية التربية للبنات72.67
جامعة بغدادكلية التربية للبنات قسم اللغة الإنجليزية86
جامعة بغدادكلية التربية للبنات قسم الاقتصاد المنزلي67.83
جامعة بغدادكلية التربية للبنات قسم رياض الأطفال67.67
جامعة بغدادكلية الآداب73.83
جامعة بغدادكلية الآداب قسم علم النفس78.17
جامعة بغدادكلية الآداب قسم الفلسفة73.17
جامعة بغدادكلية الآداب قسم الآثار68.83
جامعة بغدادكلية العلوم الإسلامية64.83
جامعة بغدادكلية الاعلام79.5
جامعة بغدادكلية الفنون الجميلة63.67
الجامعة المستنصريةكلية الطب100
الجامعة المستنصريةكلية طب الأسنان98.95
الجامعة المستنصريةكلية الصيدلة98.33
الجامعة المستنصريةكلية الهندسة قسم تقنية المعلومات93.33
الجامعة المستنصريةكلية الهندسة قسم الميكانيكا86.17
الجامعة المستنصريةكلية الهندسة قسم المواد85.67
الجامعة المستنصريةكلية العلوم82.67
الجامعة المستنصريةكلية العلوم قسم الرياضيات75.33
الجامعة المستنصريةمدرسة القانون85.5
الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية79.5
الجامعة المستنصريةكلية الإدارة والاقتصاد65.67
الجامعة المستنصريةجامعة التربية. الجامعة التربوية72
الجامعة المستنصريةكلية الآداب71.83
الجامعة المستنصريةكلية الآداب قسم علم النفس76
الجامعة المستنصريةكلية الآداب قسم الفلسفة69
الجامعة المستنصريةكلية التربية الأساسية66.5
الجامعة المستنصريةكلية التربية الأساسية قسم اللغة الإنجليزية82.67
الجامعة المستنصريةكلية التربية الأساسية قسم رياض الأطفال65.17
الجامعة المستنصريةكلية التربية الأساسية قسم المعلمين الجدد72.67
الجامعة المستنصريةكلية علوم السياحة61.5
جامعة البصرةكلية الطب99.33
جامعة البصرةكلية طب الزهراء99.17
جامعة البصرةكلية طب الأسنان98.33
جامعة البصرةكلية الصيدلة97.83
جامعة البصرةكلية الهندسة قسم تقنية المعلومات92.83
جامعة البصرةكلية الهندسة قسم الميكانيكا90
جامعة البصرةكلية الهندسة قسم الكيمياء94.67
جامعة البصرةكلية الهندسة قسم المواد88.17
جامعة البصرةكلية العلوم79.5
جامعة البصرةكلية العلوم قسم الرياضيات71.83
جامعة البصرةكلية الحاسبات وتقنية المعلومات68.67
جامعة البصرةمدرسة القانون79.17
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fareda salehمنذ 12 دقيقة
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