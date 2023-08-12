الحدود الدنيا معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 للفرع الأدبي والاحيائي
الحدود الدنيا معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 للفرع الأدبي والاحيائي
تهتم محرك البحث العالمي جوجل حاليًا بمعدلات القبول في الجامعات العراقية بشكل كبير. يطمح كل طالب في الحصول على معدل قبول يسمح له بالالتحاق بالجامعة أو الكلية التي يرغب فيها. تعلن وزارة التربية والتعليم العالي في العراق قريبًا عن فتح باب التسجيل في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2023/2024. سيتم تحديد الحد الأدنى، معدلات القبول في الجامعات العراقية، بناءً على بعضها البعض.
معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024
وظيفة وزارة التعليم العالي في العراق هي تحديد الحد الأدنى معدلات القبول في الجامعات العراقية من خلال موقعها الرسمي. هناك اختلاف في نسب القبول بين الجامعات العراقية بسبب اختلاف نسب النجاح والقبول. يترقب الطلاب والطالبات في العراق الإعلان عن استمارة التسجيل في معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024، والتي يتم إصدارها إلكترونيًا لتسهيل العملية بالنسبة للجميع وتوفير الوقت والجهد لهم، وقد صدرت نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 دور أول بشكل رسمي اليوم ، وتقوم وزارة التربية والتعليم العالي بتحديد النسب المخصصة معدلات القبول في الجامعات العراقية.
الحدود الدنيا 2023 معدلات القبولفي الجامعات العراقية للأدبي والاحيائي
- كلية الهندسة القسم المدني 91.4
- أيضا: كلية الهندسة ، قسم الكهرباء ، 86.17
- كلية الهندسة قسم الالكترونيات والاتصالات 94.67
- أيضا: كلية المهندسين ، قسم علوم الحاسب ، 92.83
- كلية الهندسة ، قسم الميكانيكا ، 85.83
- بالإضافة إلى: كلية الهندسة قسم الكيمياء 93.67
- كلية الهندسة قسم الموارد المائية 76
- منها: كلية الهندسة قسم البيئة 79.5
- كلية الهندسة قسم الطاقة 85.67
- قسم الطيران 97.83
- أيضا: قسم البترول 97.83
- دائرة الإعلام والاتصال 94
- أيضا: قسم طب الحياة 99
- قسم الميكاترونيكس 83.67
- قسم الكيمياء الحيوية 91.83
- ومنها: قسم التصنيع الآلي 81.17
- كلية العلوم 70.5
- أيضا: كلية العلوم قسم الرياضيات 70.5
- كلية العلوم للبنات 66
- بالإضافة إلى: كلية العلوم للبنات قسم الرياضيات 65
- كلية العلوم للبنات قسم الحاسبات 67.67
- جامعة بغداد: كلية الطب: 100.92.
- أيضا: جامعة بغداد: كلية الطب الكندي: 100.5.
- جامعة بغداد: كلية طب الأسنان: 99.05.
- أضف إلى ذلك: جامعة بغداد: كلية الصيدلة: 98.67.
- الجامعة المستنصرية: كلية الطب: 100
- ومنها: الجامعة المستنصرية: كلية طب الأسنان: 98.95.
- الجامعة المستنصرية: كلية الصيدلة: 98.33.
- جامعة البصرة: كلية الطب: 99.33.
- أيضا: جامعة البصرة: كلية طب الزهراء: 99.17
- جامعة البصرة: كلية طب الاسنان: 98.33
- بالإضافة إلى: جامعة البصرة: كلية الصيدلة: 97.83
- جامعة الموصل: كلية الطب بالموصل: 100.17
- أيضا: جامعة الموصل: كلية طب الأسنان: 98.5
- جامعة الموصل: كلية الصيدلة 98.17
- أضف إلى ذلك: جامعة الكوفة: كلية الطب: 100.17
- جامعة الكوفة: كلية طب الأسنان: 98.67
- أيضا: جامعة الكوفة: كلية الصيدلة: 98.17
- جامعة تكريت: كلية الطب: 99.28
- بالإضافة إلى: جامعة تكريت: كلية طب الأسنان: 98.33
- جامعة تكريت: كلية الصيدلة: 98
- ومنها: جامعة القادسية: كلية الطب: 99.5
- جامعة القادسية: كلية طب الأسنان: 98.46
- أيضا: جامعة القادسية: كلية الصيدلة: 98
- جامعة الانبار: كلية الطب: 99.33
- أضف إلى ذلك: جامعة الأنبار: كلية طب الأسنان: 98.41
- جامعة الانبار: كلية الصيدلة: 97.92
الحدود الدنيا معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024
بدأت الجامعات العراقية المختلفة في نشر معدلات القبول الخاصة بها بشكل الكتروني ، وذلك تحت إشراف من وزارة التربية والتعليم. تحتوي القائمة التي تنشر على الإنترنت على معدلات القبول لجميع الكليات بجميع المحافظات، ويمكنكم الاستعانة بالجدول التالي للاستعلام عن الحدود الدنيا معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024.
|الجامعة
|قسم
|متوسط
|جامعة بغداد
|كلية الطب
|100.92
|جامعة بغداد
|كلية الطب الكندي
|100.5
|جامعة بغداد
|كلية طب الأسنان
|99.05
|جامعة بغداد
|كلية الصيدلة
|98.67
|جامعة بغداد
|كلية الهندسة قسم الالكترونيات والاتصالات
|95.83
|جامعة بغداد
|كلية الهندسة قسم تقنية المعلومات
|95.33
|جامعة بغداد
|كلية الهندسة قسم الميكانيكا
|91.83
|جامعة بغداد
|كلية الهندسة قسم الكيمياء
|95.5
|جامعة بغداد
|كلية الهندسة قسم الطاقة
|94.33
|جامعة بغداد
|كلية الهندسة قسم الملاحة الجوية
|97.33
|جامعة بغداد
|كلية الهندسة – قسم الإعلام والاتصال الخوارزمي
|95.5
|جامعة بغداد
|كلية الهندسة – قسم طب الحياة الخوارزمي
|97.83
|جامعة بغداد
|كلية الهندسة – الخوارزمي قسم الكيمياء الحيوية
|96.67
|جامعة بغداد
|كلية الهندسة – الخوارزمي قسم التصنيع الآلي
|91.33
|جامعة بغداد
|كلية العلوم
|86.5
|جامعة بغداد
|كلية العلوم قسم الرياضيات
|79.83
|جامعة بغداد
|كلية العلوم للبنات
|82.33
|جامعة بغداد
|كلية العلوم للبنات قسم الرياضيات
|75.83
|جامعة بغداد
|كلية العلوم للبنات قسم علوم الحاسب
|76
|جامعة بغداد
|مدرسة القانون
|90.17
|جامعة بغداد
|كلية العلوم السياسية
|83.17
|جامعة بغداد
|كلية التمريض بنين
|96.5
|جامعة بغداد
|كلية التمريض للبنات
|94.83
|جامعة بغداد
|كلية الطب البيطري
|78.67
|جامعة بغداد
|كلية اللغات
|80.67
|جامعة بغداد
|كلية الإدارة والاقتصاد
|70
|جامعة بغداد
|كلية ابن الهيثم للتربية للعلوم الصرفة
|76.33
|جامعة بغداد
|كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية
|74.33
|جامعة بغداد
|كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية قسم اللغة الانجليزية
|87.67
|جامعة بغداد
|كلية التربية للبنات
|72.67
|جامعة بغداد
|كلية التربية للبنات قسم اللغة الإنجليزية
|86
|جامعة بغداد
|كلية التربية للبنات قسم الاقتصاد المنزلي
|67.83
|جامعة بغداد
|كلية التربية للبنات قسم رياض الأطفال
|67.67
|جامعة بغداد
|كلية الآداب
|73.83
|جامعة بغداد
|كلية الآداب قسم علم النفس
|78.17
|جامعة بغداد
|كلية الآداب قسم الفلسفة
|73.17
|جامعة بغداد
|كلية الآداب قسم الآثار
|68.83
|جامعة بغداد
|كلية العلوم الإسلامية
|64.83
|جامعة بغداد
|كلية الاعلام
|79.5
|جامعة بغداد
|كلية الفنون الجميلة
|63.67
|الجامعة المستنصرية
|كلية الطب
|100
|الجامعة المستنصرية
|كلية طب الأسنان
|98.95
|الجامعة المستنصرية
|كلية الصيدلة
|98.33
|الجامعة المستنصرية
|كلية الهندسة قسم تقنية المعلومات
|93.33
|الجامعة المستنصرية
|كلية الهندسة قسم الميكانيكا
|86.17
|الجامعة المستنصرية
|كلية الهندسة قسم المواد
|85.67
|الجامعة المستنصرية
|كلية العلوم
|82.67
|الجامعة المستنصرية
|كلية العلوم قسم الرياضيات
|75.33
|الجامعة المستنصرية
|مدرسة القانون
|85.5
|الجامعة المستنصرية
|كلية العلوم السياسية
|79.5
|الجامعة المستنصرية
|كلية الإدارة والاقتصاد
|65.67
|الجامعة المستنصرية
|جامعة التربية. الجامعة التربوية
|72
|الجامعة المستنصرية
|كلية الآداب
|71.83
|الجامعة المستنصرية
|كلية الآداب قسم علم النفس
|76
|الجامعة المستنصرية
|كلية الآداب قسم الفلسفة
|69
|الجامعة المستنصرية
|كلية التربية الأساسية
|66.5
|الجامعة المستنصرية
|كلية التربية الأساسية قسم اللغة الإنجليزية
|82.67
|الجامعة المستنصرية
|كلية التربية الأساسية قسم رياض الأطفال
|65.17
|الجامعة المستنصرية
|كلية التربية الأساسية قسم المعلمين الجدد
|72.67
|الجامعة المستنصرية
|كلية علوم السياحة
|61.5
|جامعة البصرة
|كلية الطب
|99.33
|جامعة البصرة
|كلية طب الزهراء
|99.17
|جامعة البصرة
|كلية طب الأسنان
|98.33
|جامعة البصرة
|كلية الصيدلة
|97.83
|جامعة البصرة
|كلية الهندسة قسم تقنية المعلومات
|92.83
|جامعة البصرة
|كلية الهندسة قسم الميكانيكا
|90
|جامعة البصرة
|كلية الهندسة قسم الكيمياء
|94.67
|جامعة البصرة
|كلية الهندسة قسم المواد
|88.17
|جامعة البصرة
|كلية العلوم
|79.5
|جامعة البصرة
|كلية العلوم قسم الرياضيات
|71.83
|جامعة البصرة
|كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
|68.67
|جامعة البصرة
|مدرسة القانون
|79.17