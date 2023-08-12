سلم رواتب التأمينات الاجتماعية الجديد 1445 |موعد نزول الرواتب 2023

سلم رواتب التأمينات الاجتماعية الجديد 1445، هو أكثر الأمور التي تشغل الكثير من مستفادي الضمان الاجتماعي، ونشير إلى أن قيمة مبلغ الضمان الاجتماعي يتم احتساب وفقاً حساب الدخل وشرائح الدخل، وعبر البديل نيوز سوف نتعرض معناً على خطوات وطرق احتساب سلم رواتب التأمينات الاجتماعية الجديد 1445 وخطوات الاستعلام عنه مع ارفاق الرابط الرسمي موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

سلم رواتب التأمينات الاجتماعية الجديد 1445

دد أفراد الأسرة المبلغ 1 1،000 ريال سعودي 2 1،285 ريال سعودي 3 1،570 ريال سعودي 4 1،855 ريال سعودي 5 2،140 ريال سعودي 6 2،420 ريال سعودي 7 2،710 ريال سعودي 8 3،000 ريال سعودي 9 3،280 ريال سعودي 10 3،560 ريال سعودي 11 3،840 ريال سعودي 12 4،130 ريال سعودي 13 4،410 ريال سعودي 14 4،700 ريال سعودي 15 5،000 ريال سعودي

الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي

يتم الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي المطور 1445 برقم الهوية عبر موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال عدد من الخطوات وهي كالتالي:

دخول موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من هنــــــــا. ومن ثم يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ويلي ذلك اختيار الخدمات الالكترونية من “اشتراك التأمينات الاجتماعية”. ومن ثم إدخال رقم الهوية الوطنية. وبعد ذلك النقر على أيقونة استعلام.

وعلى الفور سوف تظهر أمام المستعلم التفاصيل كاملة الخاصة ب التأمينات وقيمة الراتب التقاعدي المستحق.

شروط سلم رواتب التأمينات الاجتماعية

سلم رواتب التأمينات الاجتماعية 1445 يوفر مزايا عديدة لكل المستفادين منها، فمن خلال سلم الرواتب يتمكن كل مستفاد من حساب معاش التقاعد الخاص به ويعرف متى يتم ايداع رواتب التقاعد، كما تسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقديم أفضل الرعاية الاجتماعية الكاملة لكافة المواطنين على مستوى القطاعيين العام والخاص.

تهدف الرعاية الاجتماعية 1445 في المقال الأول إلى مساعدة المواطنين على تحمل الأعباء الاقتصادية التي يمرون بها، وسهولة الحصول على احتياجاتهم الأساسية، والعديد من الدعم المادي والاجتماعي، ولكن للحصول على راتب التأمينات الاجتماعية لابد من توافر عدد من الشروط وهي: