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سلم رواتب التأمينات الاجتماعية الجديد 1445 |موعد نزول الرواتب 2023

سلم رواتب التأمينات الاجتماعية الجديد 1445 |موعد نزول الرواتب 2023

adminمنذ ساعة واحدة
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سلم رواتب التأمينات الاجتماعية الجديد 1445، هو أكثر الأمور التي تشغل الكثير من مستفادي الضمان الاجتماعي، ونشير إلى أن قيمة مبلغ الضمان الاجتماعي يتم احتساب وفقاً حساب الدخل وشرائح الدخل، وعبر البديل نيوز سوف نتعرض معناً على خطوات وطرق احتساب سلم رواتب التأمينات الاجتماعية الجديد 1445 وخطوات الاستعلام عنه مع ارفاق الرابط الرسمي موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

سلم رواتب التأمينات الاجتماعية الجديد 1445

دد أفراد الأسرةالمبلغ
11،000 ريال سعودي
21،285 ريال سعودي
31،570 ريال سعودي
41،855 ريال سعودي
52،140 ريال سعودي
62،420 ريال سعودي
72،710 ريال سعودي
83،000 ريال سعودي
93،280 ريال سعودي
103،560 ريال سعودي
113،840 ريال سعودي
124،130 ريال سعودي
134،410 ريال سعودي
144،700 ريال سعودي
155،000 ريال سعودي

الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي

يتم الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي المطور 1445 برقم الهوية عبر موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال عدد من الخطوات وهي كالتالي:

  1. دخول موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من هنــــــــا.
  2. ومن ثم يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
  3. ويلي ذلك اختيار الخدمات الالكترونية من “اشتراك التأمينات الاجتماعية”.
  4. ومن ثم إدخال رقم الهوية الوطنية.
  5. وبعد ذلك النقر على أيقونة استعلام.

وعلى الفور سوف تظهر أمام المستعلم التفاصيل كاملة الخاصة ب التأمينات وقيمة الراتب التقاعدي المستحق.

شروط سلم رواتب التأمينات الاجتماعية

سلم رواتب التأمينات الاجتماعية 1445 يوفر مزايا عديدة لكل المستفادين منها، فمن خلال سلم الرواتب يتمكن كل مستفاد من حساب معاش التقاعد الخاص به ويعرف متى يتم ايداع رواتب التقاعد، كما تسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقديم أفضل الرعاية الاجتماعية الكاملة لكافة المواطنين على مستوى القطاعيين العام والخاص.

تهدف الرعاية الاجتماعية 1445 في المقال الأول إلى مساعدة المواطنين على تحمل الأعباء الاقتصادية التي يمرون بها، وسهولة الحصول على احتياجاتهم الأساسية، والعديد من الدعم المادي والاجتماعي، ولكن للحصول على راتب التأمينات الاجتماعية لابد من توافر عدد من الشروط وهي:

  • يجب على المتقدم لسلم الرواتب أن يكون في سن الستين عاماً على الأقل.
  • أن يكون سعودي الجنسية.
  • يتم تحمل الفرد نسبة 10% من إجمالي نسبة الاشتراك في التأمينات والتي تصل إلى 20%.
  • يجب أن يكون المتقدم قد انهى عمله في المنظمة أو الشركة.
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adminمنذ ساعة واحدة
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