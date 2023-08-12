الحدود الدنيا معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 ودليل القبول المركزي

يتم نشر معدلات القبول في الجامعات العراقية ودليل القبول المركزي. قامت وزارة التعليم العالي بالاستعداد لاستقبال الطلاب من جميع التخصصات سواء أكان الإحيائية او التطبيقية او حتى الأدبية. على الطلاب مراجعة هذه المؤشرات لمعرفة معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024، التي تقبل المجموع الذي حصلوا عليه، نظرًا لاقتراب موعد التقديم القادم.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024

بعد أن تم التعرف على معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 ودليل القبول المركزي يتحول الاهتمام إلى البحث عن معدلات القبول في الجامعات العراقية، حتى يتمكن كل طالب من الوصول إلى جامعته. واليوم سنقدم مؤشرات لمعدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 وتكون كالتالي:

جامعة البصرة كلية الطب 99.67 جامعة البصرة كلية طب الزهراء 99.57 جامعة البصرة كلية طب الاسنان 98.83 جامعة البصرة كلية الصيدلة 98.5 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الحاسوب 93 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الميكانيك 90.5 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الكيمياوية 95.33 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم المواد 88.33 جامعة البصرة كلية العلوم 82.67 جامعة البصرة كلية العلوم قسم الرياضيات 74.17 جامعة البصرة كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 75 جامعة البصرة كلية القانون 82 جامعة البصرة كلية التمريض للذكور 96.33 جامعة البصرة كلية التمريض للبنات 93.17 جامعة البصرة كلية الطب البيطري 68.33 جامعة البصرة كلية الزراعة 60 جامعة البصرة كلية الادارة والاقتصاد 61.5 جامعة البصرة كلية الادارة والاقتصاد القرنة 60 جامعة البصرة كلية التربية القرنة 65.5 جامعة البصرة كلية التربية للعلوم الصرفة 70.67 جامعة البصرة كلية التربية للعلوم الانسانية 72.67 جامعة البصرة كلية التربية للبنات 66.33 جامعة البصرة كلية الآداب 68.67 جامعة البصرة كلية علوم البحار 63.83 جامعة الموصل كلية طب الموصل 100.33 جامعة الموصل كلية طب الاسنان 99.13 جامعة الموصل كلية الصيدلة 98.83 جامعة الموصل كلية الهندسة قسم الحاسوب 95 جامعة الموصل كلية الهندسة قسم الميكانيك 86.33 جامعة الموصل كلية العلوم 88 جامعة الموصل كلية علوم الحاسوب والرياضيات 67.67 جامعة الموصل كلية علوم البيئة وتقاناتها 62 جامعة الموصل كلية الحقوق 78.83 جامعة الموصل كلية العلوم السياسية 65.5 جامعة الموصل كلية التمريض للذكور 97.67 جامعة الموصل كلية التمريض للبنات 95.33 جامعة الموصل كلية الطب البيطري 70.17 جامعة الموصل كلية الزراعة والغابات 60 جامعة الموصل كلية الادارة والاقتصاد 60 جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الصرفة 74.5 جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الانسانية 83.33 جامعة الموصل كلية التربية للبنات 62.17 جامعة الموصل كلية الآداب 72.83 جامعة الموصل كلية الآداب قسم المكتبات والمعلومات 62.83 جامعة الموصل كلية التربية الأساسية 69 جامعة الموصل كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال للبنات 61.17 جامعة الموصل كلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الاولى 71.67 جامعة الموصل كلية العلوم السياحية 60 جامعة الموصل كلية الاثار 60 جامعة الموصل كلية العلوم الاسلامية 63

موعد التقديم للجامعات في العراق 2023

عادة ما يبدأ تقديم الطلبات في الجامعات العراقية في الرابع من سبتمبر ويستمر حتى الثامن عشر من سبتمبر. بعد ذلك، يتم الإعلان عن نتائج القبول ويجب على جميع الطلاب تقديم ملفاتهم والتسجيل ودفع الرسوم في الكلية التي تم قبولهم فيها. يتم إنهاء جميع عمليات التقديم في الأول من أكتوبر ويبدأ الدراسة.

دليل القبول المركزي في الجامعات العراقية 2023/2024

للحصول على معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 ودليل القبول المركزي، يتعين عليك اتباع بعض الخطوات والمتطلبات المعتادة. هنا هي الخطوات العامة التي يمكنك اتباعها: