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الحدود الدنيا معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 ودليل القبول المركزي

الحدود الدنيا معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 ودليل القبول المركزي

fareda salehمنذ ساعة واحدة
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معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 ودليل القبول المركزي
معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 ودليل القبول المركزي

يتم نشر معدلات القبول في الجامعات العراقية ودليل القبول المركزي. قامت وزارة التعليم العالي بالاستعداد لاستقبال الطلاب من جميع التخصصات سواء أكان الإحيائية او التطبيقية او حتى الأدبية. على الطلاب مراجعة هذه المؤشرات لمعرفة معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024، التي تقبل المجموع الذي حصلوا عليه، نظرًا لاقتراب موعد التقديم القادم.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024

بعد أن تم التعرف على معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 ودليل القبول المركزي يتحول الاهتمام إلى البحث عن معدلات القبول في الجامعات العراقية، حتى يتمكن كل طالب من الوصول إلى جامعته. واليوم سنقدم مؤشرات لمعدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 وتكون كالتالي:

جامعة البصرةكلية الطب99.67
جامعة البصرةكلية طب الزهراء99.57
جامعة البصرةكلية طب الاسنان98.83
جامعة البصرةكلية الصيدلة98.5
جامعة البصرةكلية الهندسة قسم الحاسوب93
جامعة البصرةكلية الهندسة قسم الميكانيك90.5
جامعة البصرةكلية الهندسة قسم الكيمياوية95.33
جامعة البصرةكلية الهندسة قسم المواد88.33
جامعة البصرةكلية العلوم82.67
جامعة البصرةكلية العلوم قسم الرياضيات74.17
جامعة البصرةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات75
جامعة البصرةكلية القانون82
جامعة البصرةكلية التمريض للذكور96.33
جامعة البصرةكلية التمريض للبنات93.17
جامعة البصرةكلية الطب البيطري68.33
جامعة البصرةكلية الزراعة60
جامعة البصرةكلية الادارة والاقتصاد61.5
جامعة البصرةكلية الادارة والاقتصاد القرنة60
جامعة البصرةكلية التربية القرنة65.5
جامعة البصرةكلية التربية للعلوم الصرفة70.67
جامعة البصرةكلية التربية للعلوم الانسانية72.67
جامعة البصرةكلية التربية للبنات66.33
جامعة البصرةكلية الآداب68.67
جامعة البصرةكلية علوم البحار63.83
جامعة الموصلكلية طب الموصل100.33
جامعة الموصلكلية طب الاسنان99.13
جامعة الموصلكلية الصيدلة98.83
جامعة الموصلكلية الهندسة قسم الحاسوب95
جامعة الموصلكلية الهندسة قسم الميكانيك86.33
جامعة الموصلكلية العلوم88
جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات67.67
جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها62
جامعة الموصلكلية الحقوق78.83
جامعة الموصلكلية العلوم السياسية65.5
جامعة الموصلكلية التمريض للذكور97.67
جامعة الموصلكلية التمريض للبنات95.33
جامعة الموصلكلية الطب البيطري70.17
جامعة الموصلكلية الزراعة والغابات60
جامعة الموصلكلية الادارة والاقتصاد60
جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة74.5
جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الانسانية83.33
جامعة الموصلكلية التربية للبنات62.17
جامعة الموصلكلية الآداب72.83
جامعة الموصلكلية الآداب قسم المكتبات والمعلومات62.83
جامعة الموصلكلية التربية الأساسية69
جامعة الموصلكلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال للبنات61.17
جامعة الموصلكلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الاولى71.67
جامعة الموصلكلية العلوم السياحية60
جامعة الموصلكلية الاثار60
جامعة الموصلكلية العلوم الاسلامية63

موعد التقديم للجامعات في العراق 2023

عادة ما يبدأ تقديم الطلبات في الجامعات العراقية في الرابع من سبتمبر ويستمر حتى الثامن عشر من سبتمبر. بعد ذلك، يتم الإعلان عن نتائج القبول ويجب على جميع الطلاب تقديم ملفاتهم والتسجيل ودفع الرسوم في الكلية التي تم قبولهم فيها. يتم إنهاء جميع عمليات التقديم في الأول من أكتوبر ويبدأ الدراسة.

دليل القبول المركزي في الجامعات العراقية 2023/2024

للحصول على معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 ودليل القبول المركزي، يتعين عليك اتباع بعض الخطوات والمتطلبات المعتادة. هنا هي الخطوات العامة التي يمكنك اتباعها:

  • قم بزيارة موقع الجامعة التي ترغب في التقدم إليها وتحقق من وجود عملية التقديم عبر الإنترنت، عادةً ما تكون هناك صفحة مخصصة لعملية التسجيل والتقديم من هنااا :https://mohesr.gov.iq/ar
  • قم بملء نموذج التسجيل بالمعلومات المطلوبة، مثل الاسم الكامل وتاريخ الميلاد والعنوان والمؤهلات الأكاديمية السابقة وغيرها من التفاصيل الشخصية المطلوبة.
  • تقديم بعض المستندات الداعمة مع طلب التسجيل، مثل الشهادات الدراسية السابقة، وثائق الهوية الشخصية، وشهادات الامتحانات الرسمية، وصور شخصية وغيرها، تحقق من قائمة المستندات المطلوبة وتقديمها وفقًا للتوجيهات المحددة.
  • قد تكون هناك اختبارات قياسية يجب عليك القيام بها للحصول على قبول في بعض التخصصات، يمكن أن تشمل هذه الاختبارات الاختبارات العامة مثل اختبار القدرات، اختبار اللغة الإنجليزية، أو اختبارات متخصصة في التخصص الذي ترغب في الدراسة.
  • قد يتطلب منك دفع رسوم التسجيل والقبول، تحقق من المبلغ المطلوب وطرق الدفع المتاحة واتبع التعليمات لإتمام عملية الدفع.
  • بعد تقديم طلب الالتحاق، قد تحتاج إلى متابعة حالة التقديم للتأكد من تقديم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة ومعرفة نتيجة القبول.
  • يجب أن تتذكر أن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 ودليل القبول المركزي، تختلف قليلًا من جامعة إلى أخرى، ومن تخصص إلى آخر.
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fareda salehمنذ ساعة واحدة
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