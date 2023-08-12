زيادة جديدة في مرتبات الموظفين بدءًا من هذا الموعد.. هي دي الاخبار ولا بلاش

زيادة جديدة في مرتبات الموظفين بدءًا من هذا الموعد، تعمل الحكومة على تعزيز الدخل للمواطنين من خلال تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع الحكومي، وذلك إثر إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مارس الماضي عن سلسلة من التدابير التي تهدف إلى زيادة المرتبات والمعاشات، تشمل هذه الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجور بمبلغ 1000 جنيه شهرياً، وتم تطبيق ذلك بالفعل اعتباراً من أول إبريل 2023، حيث حصل الموظفون على هذه الزيادة في شهر يوليو وجميع شهور السنة المالية، مما يعزز من تحسين الظروف المالية للعاملين ويعزز من رفاهيتهم.

زيادة رواتب القطاع الخاص

لقد سبق لنا أن ناقشنا في وقت سابق تفاصيل التطويرات الجديدة، زيادة جديدة في مرتبات الموظفين بدءًا من هذا الموعد، حيث تم تفعيل تلك التحسينات في شهر يوليو السابق. تجلى آثر هذه الإجراءات بوضوح على جميع الفئات العاملة في القطاع الخاص، حيث بلغت قيمة الرفع حوالي 300 جنيه، مما جعل الحد الأدنى للرواتب يبلغ 3000 جنيه، يبرز تقريرنا اليوم مبادرة الحكومة الحالية بشأن تحسين رواتب الفئات العاملة في القطاع الخاص، وهذا تزامناً مع الزيادة السابقة التي وضعتها الحكومة في شهر أبريل الماضي لموظفي القطاع الحكومي.

قبل معرفة زيادة جديدة في مرتبات الموظفين بدءًا من هذا الموعد، نستكمل الحديث عن القطاع الخاص، وبفضل هذه الخطوات التطويرية، يتراوح الأجور الحكومية الجديدة بعد التعديلات بين 3500 و7000 جنيه، مما يعكس التفاني في تعزيز الحالة المالية للعاملين ودفع عجلة التقدم الاقتصادي.

زيادة جديدة في مرتبات الموظفين بدءًا من هذا الموعد

في إطار الخطوات التنموية والإجراءات المساندة للعاملين في الجهاز الحكومي، تم تنفيذ قرار ذو أهمية بارزة، وهو إقرار العلاوة الدورية للموظفين الذين يأتون في نطاق تطبيق قانون الخدمة المدنية، وبدءاً من أول إبريل الماضي، تم تنفيذ هذه الخطوة الجديدة، حيث جرى تخصيص نسبة 8% من الأجر الوظيفي المُحسوب في 31 مارس 2023، على أن تكون الحد الأدنى للعلاوة الشهرية 125 جنيهاً دون تحديد حد أقصى.

زيادة جديدة في مرتبات الموظفين بدءًا من هذا الموعد، حيث سوف يتم زيادة الاجور مع بداية السنة المالية للعام التالي 2024، ليس هناك أي زيادات قادمة الي الان، يُعتبر هذا القرار إضافة مهمة إلى الأجر الوظيفي للموظف، ولا نعلم هل سيتم تنفيذه ابتداءً من أول إبريل القادم كما حدث في العام الماضي، حيث تم صرفها في شهر 4 بالفعل مما يُظهر التزام الحكومة بتقديم الدعم المالي للموظفين وتعزيز مكانتهم