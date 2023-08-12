حذف بطاقة التموين في هذه الحالات + منع صرف الخبز المدعم.. غلطات اوعي تقع فيها

حذف بطاقة التموين في هذه الحالات، يتعدد الأسباب التي تقود إلى تعليق بطاقة التموين، وهذا يؤدي إلى توقف توزيع حصص الخبز البلدي المدعم يوميًا للأسرة المستفيدة. تزداد هذه المشكلة تعقيدًا عندما يتم تجميد البطاقة بلا إمكانية استبدالها في حالة فقدانها أو تلفها، مما يجعل التوقف تصميميًا ودائمًا دون فرصة لاستعادة فاعلية البطاقة، من بين الأسباب المؤدية لتعليق بطاقة التموين، هناك ممارسة شائعة يلجأ إليها العديد من حاملي بطاقات التموين، وتتمثل في ترك البطاقة لدى الخباز أو البقال، ونكشف بالتفصيل من خلال هذا التقرير.

حذف بطاقة التموين في هذه الحالات

تعقد وزارة التموين والتجارة الداخيلة المسؤولة عن توزيع الإمدادات الأساسية على الأسر المحتاجة، أن هناك ثلاثة أسباب أساسية تمثل أسباب إيقاف البطاقة التموينية، نتيجة لعدم تطابق معايير الاستحقاق مع وضع الأسرة. حذف بطاقة التموين في هذه الحالات تشمل:

حالة عدم انطباق معايير الاستحقاق في حالة امتلاك الأسرة لسيارة حديثة أو تحقيق دخل شهري مرتفع يفوق الحدود المحددة.

يجري إيقاف البطاقة التموينية في حال ترك الأسرة بطاقتها لدى التجار التموينيين، أو في حال تعرضها لضبط متكرر خلال الحملات التموينية.

تمثل توقف صرف البطاقة التموينية أحد أسباب إيقافها، حيث يتم إيقافها في حالة عدم استلام الأسرة للسلع التموينية، بما في ذلك الخبز، لمدة متواصلة تصل إلى ستة أشهر.

هذه الأسباب تعبر عن سياسة التموين والتجارة الداخيلة في ضمان توجيه المساعدات إلى الأسر المستحقة فقط، وضمان عدم استغلال النظام.

تقديم تظلم في مكاتب التموين

حذف بطاقة التموين في هذه الحالات المعروضة سابقًا، ونتعرف الان علي كيفية تقديم التظلمات المتعلقة بالبطاقة التموينية من خلال فروع وحدات التموين:

– الخطوة الأولى: الانتقال إلى الفرع التمويني المعني بمنطقة إقامتك، ومن ثم اتباع الإجراءات التالية.

– الخطوة الثانية: تعبئة نموذج “تسجيل التظلمات” الخاص بالخدمة التموينية، مرفقاً نسخاً من بطاقات الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة المستفيدة. سيتم تقديم هذه الوثائق إلى موظفي الفرع.

– الخطوة الثالثة: تسجيل رقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة التموينية أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة المسجلين بالبطاقة.