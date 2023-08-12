يا حلاوة الزبدة لما تسيح… ادفع 25 ألف بس واحصل على شقة سكنية في مكان مفيش أحلى من كدا وقسط براحتك يامهيمن

يبحث العديد من المواطنين للحصول على شقة سكنية بنظام التمليك، وذلك ضمن مبادرة التمويل العقاري التي صرح بها البنك المركزي، وذلك بنظام التقسيم للمساعدة في الحصول على شقة تمليك، صرحت وزارة الإسكان عن فرصة توافر شقق سكن لكل المصريين، ووجود خمس وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحة 90 متراً بالتقسيط على 30 سنة، وصرحت أيضاً أنه يمكنك الحصول على وحدة سكنية وذلك بدفع مقدم 25 ألف و تقسيط على 30 سنة بقسط شهري قيمته 800 جنيه وذلك خلال الآونة الأخيرة من هذا العام 2023 و ذلك من بعد الانتهاء من وضع الخطط النهائية.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين

ألا يكون سن المتقدم أقل من 21 عام، ألا يكون سن المتقدم أكثر من 51 عام، ألا يزيد سن اصحاب المعاشات عن 75 عاما بحد أقصى، لا يكون للمتقدم سابقية الاستفادة من طروحات الدولة سواء للوحدات السكنية أو قطع الاراضي، يكون راتب المتقدم أقل من 2700 جنيه ولا يزيد عن 7000 جنيه في حالة اذا كان اعزب او متزوج، ان يكون مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين.

صورة من البطاقة الشخصية

قسيمة الجواز وشهادة ميلاد الأولاد إذا وجدو مستندات لإثبات الدخل و ذكره و هو صافي الدخل الشهري للمتقدم، في حالة وجود زوجة عليه تقديم تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك، إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

أماكن طرح شقق سكن لكل المصريين

– مدينة 6 أكتوبر الجديدة، مدينة 15 مايو، العبور الجديدة، مدينة بدر، مدينة حدائق العاصمة، مدينة السادات، مدينة برج العرب الجديدة، مدينة الفيوم الجديدة، مدينة بني سويف الجديدة، مدينة سوهاج الجديدة، مدينة أسيوط الجديدة، مدينة أخميم الجديدة، مدينة قنا الجديدة، مدينة أسوان الجديدة، وعند شراء شقة تبلغ قيمتها 250 ألف جنيه، في إحدى المناطق الشعبية، ذات الأسعار المنخفضة، والحصول على تمويل من البنك يصل لـ 90%، والسداد على 20، فإن القسط الشهري سيصل لـ 900 جنيه.