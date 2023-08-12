من 65% بس… هتلاقي نفسك في كلية حاسبات لا وكمان الطب من 90% مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2023

الجامعات الأهلية هي مؤسسة تعليم عالي خاص لا تندرج تحت اي حكومات، على الرغم من أن العديد من هذه المؤسسات تتلقى المساعدات العامة، وخصوصا في شكل إعفاءات ضريبية وقروض الطلبة والمنح العامة. واعتمادا على مواقعها الجغرافية، قد تخضع الجامعات الخاصة لتنظيم الحكومات.

الحدود الدنيا للمرحلة الأولي للجامعات الأهلية

أعلنت وزارة التعليم العالي بأنها ستصرح بالتنسيق للجامعات الأهلية حيث بدء التقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة، وظهرت الحدود الدنيا للمرحلة الأولي للجامعات الأهلية كالآتي:

كلية الطب 82%، كلية طب الأسنان 80%، كلية العلاج الطبيعي 78%، كلية الصيدلة 74%، كلية الطب البيطري 70%، كلية الهندسة 68%، كلية علوم الحاسب 62%، وصرحت أيضا تواجد 15 تخصصا بحد أدنى 55%، وهى: كلية العلوم الأساسية التكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا العلوم الصحية، واللغات والترجمة، والاقتصاد والإدارة، والتربية والإعلام، والفنون التطبيقية، والعلوم الاجتماعية، والسياحة والفنادق، والحقوق والقانون، التمريض، والآثار، والعلوم السينمائية.

مصروفات جميع الجامعات الاهلية

و اعلنت الجامعات الاهلية المصروفات للعام الدراسي 2023 /2024

– جامعة المنصورة الأهلية 2023:

كلية الطب البشري – 110 آلاف جنيه مصري، كلية طب الأسنان – 90 ألف جنيه مصري، كلية الصيدلة – 75 ألف جنيه مصري، كلية الهندسة – 65.100 جنيه مصري.

جامعة الزقازيق الأهلية 2023:

كلية الطب البشري- 110 آلاف جنيه مصري، كلية طب وجراحة الفم والأسنان 100 ألف جنيه مصري، كلية الصيدلة 80 ألف جنيه مصري، كلية التمريض 40 ألف جنيه مصري، كلية الهندسة 60 ألف جنيه مصري، كلية التجارة 40 ألف جنيه مصري، كلية الحاسبات والمعلومات 50 ألف جنيه مصري

جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023:

كلية الطب البشري 115 ألف جنيه مصري، كلية طب الأسنان – 105 آلاف جنيه مصري، صيدلة كلينيكال 80 ألف جنيه مصري، صيدلة فارما 70 ألف جنيه مصري، كلية العلاج الطبيعي 90 ألف جنيه مصري، كلية التمريض 35 ألف جنيه مصري، تكنولوجيا العلوم الصحية 30 ألف جنيه مصري، كلية الهندسة 60 ألف جنيه مصري، التجارة الدولية واللغات 35 ألف جنيه مصري.

جامعة المنوفية الأهلية 2023:

كلية الطب البشرى 110 ألف جنيه، كلية طب الأسنان 95 ألف جنيه، كلية الطب البيطري 55 ألف جنيه، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 40 ألف جنيه، كلية العلاج الطبيعي 90 ألف جنيه، كلية الهندسة 60 ألف جنيه، كلية الصيدلة 90 ألف جنيه، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 50 ألف جنيه، كلية التمريض 40 ألف جنيه، كلية العلوم الانسانية برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة التخصصية 30 ألف جنيه.