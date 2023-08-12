كله هيملى جيبه فلوس فرحة تبشير للمواطنين,,,,, حقيقة صرف علاوة بدل غلاء معيشة 450 جنيه للمواطن الكحيان

صرف 450 جنيه علاوة غلاء معيشة للمواطنين انتشر خلال الساعات القليلة الماضية عن طريق صفحات السوشيال ميديا المتعددة، الكثير من الأنباء عن علاوة غلاء المعيشة العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وهذا الأمر أحدث حالة من الجدل الواسع بين المواطنين في جمهورية مصر العربية، ومن خلال التقرير المفصل سنعرف هل خبر علاوة غلاء المعيشة صحيح أم مجرد شائعة و ايضا التعرف على شروط الحصول على المساعدات النقدية من بنك ناصر.

صرف 450 جنيه علاوة غلاء معيشة للمواطنين

صدر مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن قرار منح الموظفين و العاملين بالدولة علاوة غلاء معيشة استثنائية و التي قيمتها 450 جنيهاً شهرياً مجرد شائعة ولا يوجد صحة لهذا الخبر الذي تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي، كما أوضح أن مجلس الوزراء لم يصدر أي بيانات رسمية عن صرف تلك العلاوة للعاملين في الدولة، كما أشار المرصد الاعلامي أن الخبر يهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين، وأنه لا يوجد أي صحة لإصدار قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو 2023، موضحًا أن الدولة حرصت على تبكير علاوة يوليو وتم صرفها فى أبريل الماضى لتخفيف الأعباء عن العاملين، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات.

مضمون الخبر الذي نفته وزارة المالية

تضمن الخبر الذي تم نفيه من قبل وزارة المالية على إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة الغير مخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص ومنح اصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، ونص الخبر أن مجلس النواب القانون قرر في مادته الاولى بمنح الموظفون المخاطبون بإحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ، والعاملون بالدولة غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشه استثنائية مقدارها 450 جنيه / شهريا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين او العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزءا من الاجور المكمله او الاجور المتغيرة لكل منهم يحسب الاحوال.