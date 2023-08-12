بعد ما نسوف نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى…. هتبقى زي السنة اللي فاتت كليات تقبل من 50%مــؤشرات تنسيق الثانوية المرحلة الثانية

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة مرحلة ثانية كلياتك إي بالنسبة لتنسيق المرحلة الاولي هذا العام فإنه من المتوقع أن نشهد تقارب فى الحدود الدنيا مقارنة بتنسيق الجامعات 2022، وذلك بسبب تقارب أعداد طلاب المرحلة الأولى للتنسيق فى 2023، مع العام الماضى في الشعبتين العلمية و الأدبية، حيث سجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2023 بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب 15013.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة مرحلة ثانية كلياتك اي

تم الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية بعد انتهاء المرحلة الأولى وإعلان نتائجها فورا وتم غلق التسجيل في المرحلة الأولى و بدأ تنسيق المرحلة الثانية بعدها مباشرة، حيث تصدر تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة مؤشرات بحث جوجل في الأيام الأخيرة ، و تم الانتهاء من أعمال تنسيق المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023، وبعد ذلك سيتم ظهور النتيجة بتوضيح درجات القبول في كليات المرحلة الأولى، ومن ثم يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبداية تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023، إنّ اللجنة العليا للتنسيق ستجتمع خلال الأيام المقبلة من بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى و الانتهاء منها و ذلك لتحديد تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية المرحلة الثانية والدرجات، ووفقا لتحليل شرائح مجاميع الطلاب في نتائج امتحانات الثانوية العامة، اتضح انه يوجد أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية في كليات الطب البيطري والتمريض وكليات الإعلام والآداب والتجارة والسياحة والفنادق والمعاهد الفنية الصحية.

الحد الادنى لمجموع درجات الثانوية العامة

وبالنظر فى تنسيق الجامعات 2023 تجد أن الحد الأدنى سجل فى الشعبة العلمية 246 درجة فأكثر لشعبة علمي العلوم، أما الحد الأدنى للتسجيل للشعبة الأدبية من مجموع 238 فأكثر، حيث صرح وزير التعليم العالي أنه أكد جاهزية معامل الحاسب الآلي الموجودة في الجامعات الحكومية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة ظهراً طوال فترة التنسيق لتكون متاحة لاستقبال الطلاب والعمل على مساعدتهم في التنسيق الإلكتروني.