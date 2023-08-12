بواسطة التعليم العالي… ظهور مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الاولى للثانوية العامة =ًكليات الطب بفروعها فين!

نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى بعد إنتهاء تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة وذلك يوم الخميس الماضي، اشتغلت مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الوزارة بأخبار نتيجة التنسيقات للمرحلة الأولى،وذلك بعدما تقرر إنتهائها في يوم الأربعاء الماضي، وتسهيلًا على الطلاب الذين لم يلحقوا التنسيق وكبر أعدادهم، فقد تقرر إعطائهم يوم إضافيًا، وانتهت يوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً.

الإعلان لنتيجة التنسيق للمرحلة الأولى

أكد مسئول الوزارة أن نتيجة المرحلة الأولى للثانوية العامة سيتم الإعلان عنها في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ظهر يوم الاثنين بتاريخ 14 من أغسطس الحالي، حيث سيتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالكليات للمرحلة الثانية من التنسيق أيضًا، وقد نوه المسئولون بالنسبة للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم بالشكل المطلوب أو لم يحظوا بالقبول في المرحلة الأولى بأنه سيكون لهم الحق بالتقديم والقبول بالكليات التي حصلوا على مجموعها بالمرحلة الثانية.

بعض نتائج القبول لعام

شملت المرحلة الأولى من تنسيقات الثانوية العامة نتائج الطلاب للشعب الثلاث لعام 2023، حيث كان الحد الأدنى لشعبة العلمي علوم 362 من الدرجات،و الحد الأدنى لشعبة العلمي رياضة 342 درجة فأكثر، وأما الشعبة الأدبية فكانت 289.5 من الدرجات، وقد انتشرت بعض نتائج القبول للكليات، حيث كانت درجة القبول لكلية الطب بالحد الأدنى للدرجات 374.5 فأكثر، وكان درجة القبول للكليات الشعبة الأدبية 205 من الدرجات الكليات التربية بكل أقسامها بالتنسيق على كافة المحافظات.

كيف يحصل الطلاب على تنسيقهم

تضج مراكز التنسيق بأعداد كبيرة من الطلبة الراغبين بالحصول على نتائج تنسيقاتهم، وقد أوضحت المواقع الوزارية في عدة صفحات إخبارية عن طرق الحصول على النتيجة عبر روابط الإنترنت المختلفة والتي تتوافر على الصفحات الرسمية للوزارة، حيث يقوم الطلاب بالضغط على الرابط ثم الاتجاه إلى خيار خدمة معرفة التنسيق وتحديده إلى النتائج الخاصة بالمرحلة الأولى، يقوم بتسجيل بياناته والتي تشمل بالطبع رقم جلوسه والرقم السري المطبوع على إستمارة النجاح، ثم يضغط على التالي لتظهر أمامه نتائج تنسيقه، يقوم بطبع بطاقة الترشيح لاستخدامها في التقديم الورقي.