dirasat-gate.org+دليل معدلات القبول في الجامعات العراقية=تيـلكرام دليل شامل

معدلات القبول في الجامعات العراقية وفي عموم محافظات العراق من اكثر عمليات البحث الان من جانب المواطنين في جمهورية العراق الشقيقة خاصة بعد أن ظهرت نتائج الصف السادس الإعدادي القسم الأحيائي والادبي ظهر أمس الجمعة الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري، وأعلنت وزارة التربية العراقية عن بدء فتح باب التقديم في الجامعات الامتربية وسوف يتم طرح معدلات القبول بالجامعات للعام الدراسي الحالي 2023 2024 خلال الساعات القليلة المقبلة.

معدلات القبول بالجامعات العراقية

وقد أعلنت وزارة التربية العراقية من خلال المواقع الرسمية، ومن خلال الصفحات الرسمية المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيس بوك وتلكرام وأفادت بلينك رسمي يشرح للجميع من الطلاب تفاصيل معدلات قبول نتائج الطلاب والقبول في الجامعات المختلفة في كركوك ونينوي والبصرة والرصافة وصلاح الدين والكرخ والسلمانية وبابل وذي قار وبغداد وعموم محافظات العراق.

وفرح العديد من اولياء الأمور والطلبة والطالبات أمس الجمعة بعد ظهور نتائج السادس الإعدادي المختلفة بأقسامها، والتي حققت نسبة نجاح مميزة أشاد بها الجميع حيث حققت نسبة النجاح ما يعادل تسعون بالمائة وهذا الرقم متميز للغاية للطبة والطالبات في العراق.

التقديم في استمارة القبول المركزي في العراق

وقد أعلنت وزارة التربية العراقية في خلال تصريحات هامة لها أنها أتاحت للجميع من الطلبة والطالبات في كل مكان في العراق الان إمكانية التسجيل من خلال الرابط المركزي للتمكن في التسجيل في الاستمارة المطلوبة للطلاب الان بكل سهولة من خلال الرابط الرسمي لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في جمهورية العراق.