اشتري وخزنوا براحتكو.. أسعار الدواجن اليوم السبت 12 اغسطس 2023 في الأسواق والمزارع

ننشر من خلال هذا التقرير القادم أهم التحديثات المتعلقة بأسعار الدواجن بالسوق المحلية وكما أعلنت عنها البورصة اليوم والتي تستمر حتى يوم غد السبت، وقد سجل السعر لمختلف أنواع الدواجن استقرارا على نفس الأسعار التي شهدتها خلال الأسبوع الجاري وتختلف الأسعار ما بين قيمة سعرية إلى أخرى على حسب المنطقة المتواجد فيها السوق الاستهلاكي، كما أن الأسواق التجارية الشعبية تتفاوت أسعارها بشكل طفيف ولكن تعد الأسعار مرتفعة حتى الآن لمختلف أنواع الدواجن في السوق المحلية، وكذلك في المزارع، ومن المعروف أن مختلف الأنواع من الدواجن وكل سلالات الدجاج هي الأعلى طلبًا والرائجة بشكل أكبر بمختلف السوق الاستهلاكية.

أسعار الدواجن اليوم السبت 12 اغسطس 2023

أثارت شعبة الدواجن في مصر إلى أن بعض المؤشرات الخاصة بالأسعار لا تزال ثابتة وستظل على هذا المستوى من الثبات على والاستقرار على مؤشراتها المرتفعة، وقد أوضحت أسعار كل الأنواع المتاحة في السوق المصرية من الدواجن والبيض وكذلك أسعار الكتاكيت والبط ومختلف أنواع السلالات الداجنة المتوفرة في كل الأسواق.

أسعار الدواجن البيضاء

نتعرف من خلال الآتي على أسعار الدواجن من النوع الأبيض والتي تعد هي الأعلى طلبا والأكثر في الأسواق الاستهلاكية وفي مختلف الأسواق المحلية في شتى المحافظات وقد وصل سعرها في مختلف المزارع اليوم إلى 70 جنيه، بينما تصل للمستهلك بأسعار متراوحة ما بين 75 و 80 جنيه مصري ومن المتوقع أن تكون الأسعار غدا على نفس المستوى، كما يتوقع الخبراء زيادة كمية المعروضات بالأسواق خلال تلك الفترة الحالية.

سعر البيض بالأسواق

أشارت الشعبة الخاصة بالدواجن اليوم إلى أن سعر البيض البيض قد وصل إلى 103 جنيه مصري بينما بلغ سعر البيض البلدي حوالي 117 جنيه مصري، وسعر الكرتون من البيض الأحمر لا يتجاوز 103 جنيه مصري، وتلك الأسعار تكون مضاف إليها قيمة مالية تتراوح ما بين 10 وحتى 15 جنيه مصري وهي التكلفة الخاصة بالنقل أو التكلفة المضافة لتحقيق مكاسب التجار.

سعر الدواجن الساسو والبلدي

أسعار الدواجن الحمراء تتراوح ما بين 95 إلى 100 جنيه مصري بينما الدواجن البلدي يصل سعرها إلى 115 جنيه مصري.