رابط نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية

كيفية تقديم اعتراض على نتائج الثالث المتوسط يكون أمر مهم بالنسبة إلى جميع الطلاب والطالبات فور الإعلان عن النتيجة، ولذلك قد أكدت وزارة التربية العراقية أن بإمكان كافة الطلاب استخراج نتائج الثالث متوسط بسهولة، مع إمكانية تقديم اعتراض عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، ومن خلال بعض الخطوات البسيطة التي حددتها للجميع، لذا سنتطرق لتوضيح رابط نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023.

نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023

بعد تقديم اعتراض على نتيجة الثالث متوسط يتطلع الطالب على استخراج نتيجة الاعتراض، والتي يمكن الحصول عليها عبر تلك الخطوات:

الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية.

النقر على خدمات الطلاب.

الدخول إلى نتائج الطلاب.

ثم تحديد أيقونة نتائج اعتراضات الثالث متوسط.

يتم تحديد محافظة الطالب ومدرسته.

أدخل رقم الجلوس أو الرقم الامتحاني.

انتظر بضع دقائق حتى تظهر النتيجة.

في حال قبول اعتراضك سيتم تعديل نتيجتك.

ثم تستطيع طباعتها كإثبات رسمي للنجاح.

تقديم اعتراضات على نتائج السادس

إن الاعتراض على نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023، إحدى الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر موقع وزارة التربية العراقية حتى يحصل كل طالب على درجته المستحقة والتاكد منها، وقد شددت الوزارة أن تدقيق الدرجات عند رفع طلب اعتراض يتم عبر لجنة مختصة للمراجعة على النتيجة حتى يتأكد الطالب من درجاته، وتكون طريقة تقديم اعتراض على نتائج الثالث متوسط كما يلي: