كم سعر الاعتراض على نتائج السادس الإعدادي لكل مادة؟.. وفقًا لتحديد وزارة التربية العراقية

كم سعر الاعتراض على نتائج السادس الإعدادي لكل مادة هو ما بدأ الطلاب والطالبات الاستفسار عنه فور الإعلان عن نتائج الدور الاول 2023، وبالتالي فقد أوضحت وزارة التربية العراقية إمكانية تقديم الاعتراض في أي من المواد التي يرغب الطالب في مراجعة درجاتها والتأكد منها.

كم سعر الاعتراض على نتائج السادس الإعدادي؟

أعلنت وزارة التربية العراقية أن الاعتراض على نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول متاح بداية من الأحد الذي يوافق 13 أغسطس 2023، حيث يكون بإمكان الطلاب والطالبات تقديم الاعتراض عبر مدرسة الطالب، ثم سداد رسوم الاعتراض التي تقدر بمبلغ 3000 دينار عراقي لكل مادة.

خطوات تقديم اعتراض على نتائج السادس

بالنسبة إلى آلية الاعتراض على نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الأول، فإن ذلك يكون عبر موقع الوزارة الرسمي ومن خلال بعض الخطوات البسيطة التي يستطيع الطالب أو ولي الأمر القيام بها، والتي تتمثل فيما يلي:

الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

النقر على أيقونة الاعتراضات والموجودة في القائمة الرئيسية.

الذهاب إلى تسجيل دخول.

كتابة البيانات والمعلومات الخاصة بالطالب، والتي تتعلق بالرقم الامتحاني وغيرها.

حدد المادة التي تريد تقديم الاعتراض بها.

الخطوة الأخيرة تكون أيقونة إرسال الاعتراض.

متى يبدأ اعتراض نتائج السادس الاعدادي؟

أوضحت وزارة التربية العراقية أن الطلاب بإمكانهم تقديم اعتراض على مواد السادس الاعدادي، من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو عبر التوجه إلى المدارس، بداية من الأحد 13 أغسطس 2023 ولمدة أسبوع من تاريخ فتح باب الاعتراض، مع تذكير جميع الطلاب أن تكلفة الإعتراض 3000 للمادة الواحدة