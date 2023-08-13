التسجيل سيكون يوم!!.. موعد الدخول المدرسي في الجزائر 2024 وزارة التربية تُعلن عن تصريح هام

موعد الدخول المدرسي في الجزائر، يترقب التلاميذ وأولياء الأمور في الولايات الجزائرية بفارغ الصبر معرفة تاريخ انطلاق العام الدراسي 2023-2024، ليباشروا التحضيرات والاستعدادات لاستقبال مرحلة جديدة من رحلتهم التعليمية، فقد قامت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بالتصريح بتلك المعلومة المهمة من خلال بيان نقلته النهار TV، ينسجم هذا الإعلان مع التوجيهات الرئاسية والمقررات الوزارية التي تهدف إلى تنظيم السنة الدراسية الجديدة. يتحضر الشباب والشابات لبدء رحلتهم التعليمية في الجزائر، مساهمين بذلك في الجهود الحثيثة لتطوير وتنظيم منظومة التعليم والدراسة.

موعد الدخول المدرسي في الجزائر

أعلنت وزارة التعليم بالجزائر عن تاريخ بداية السنة الدراسية 2023-2024، حيث ستنطلق رحلة التعليم في جميع المراحل والمستويات بدءًا من 20 سبتمبر المقبل، هذا الخبر يأتي كجزء من التفاصيل التي تم تقديمها من قبل الوزارة للجمهور الخاصة بموعد الدخول المدرسي في الجزائر، حيث أشارت إلى قرارها بإصدار كتيب يتضمن الإجراءات والتوجيهات التي يجب أن يلتزم بها جميع العاملين في المجال التعليمي، هدف هذه الإجراءات هو ضمان سلامة البيئة التعليمية وتقديم الدعم للطلاب وأولياء الأمور فيما يخص جميع الأمور المتعلقة بعملية التعليم.

إجازات السنة الدراسية 2023/ 2024

ستبدأ السنة الدراسية للعام 2023-2024 في الربع الأخير من عام 2023، هذا سيؤدي إلى وجود عدة إجازات خلال العام، وفيما يلي قائمة بتلك الإجازات:

عطلة بداية السنة الميلادية في 1 يناير 2024.

عطلة رأس السنة الأمازيغية في 12 يناير.

عطلة عيد الفطر المبارك في 8 و9 أبريل.

اجازة عيد العمال في 1 مايو.

عطلة عيد الأضحى في 16 يونيو.

عطلة عيد الاستقلال في 5 يوليو.

إجازة عيد رأس السنة الهجرية في 6 يوليو.

عطلة عاشوراء في 17 يوليو.

عطلة المولد النبوي في 15 سبتمبر.

عطلة يوم الثورة في 1 نوفمبر.

هذه هي تفاصيل الإجازات المتوقعة خلال العام الدراسي.