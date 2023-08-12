متى نتائج توجيهي 2023 الاردن.. ورابط الاستعلام عن النتيجة عبر موقع الوزارة

ينشغل الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الفترة بمعرفة الموعد الرسمي لظهور نتائج التوجيهي الأردن ٢٠٢٣، حيث أنها تعد من أهم المراحل الدراسية وبالتالي تعمل إدارة التربية والتعليم في الأردن باجتهاد واتقان، لكي تنتهي من عملية التصحيح في وقت قليل وبدقة عالية ويحصل كل طالب على الدرجة المستحقة طبقًا إلى أداءه في الإمتحان.

متى نتائج توجيهي 2023 الاردن

أوضح وزير التربية والتعليم الأردني في بيان رسمي أن موعد ظهور نتائج توجيهي الأردن للعام الدراسي 2023 لن تكون قبل منتصف أغسطس الجاري، كما حددت الوزارة أن الاطلاع على النتيجة يتم عبر الموقع الرسمي من خلال كتابة رقم الجلوس الصحيح الخاص بالطالب، والجدير بالذكر أن التقارير الإعلامية في الوزارة تشير إلى ظهور نتيجة توجيهي في 18 أغسطس الجاري.

كما أضاف أن عملية التصحيح تتم وفق دقة شديدة لأهمية هذه المرحلة في تحديد مستقبل الطالب، ولابد من الإشارة أن معدل النجاح خلال هذا العام يتخطى 70%، وبالتالي فهو مرتفع عند العام السابق طبقًا إلى ما أفصح عنه وزير التعليم.

كيفية استخراج نتائج التوجيهي في الاردن

انتهت امتحانات توجيهي الأردن 2023 في تاريخ الخامس والعشرون من شهر يوليو، ومنذ ذلك الوقت يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان النتيجة، لذلك حددت وزارة التربية والتعليم بعض الخطوات للحصول على نتائج التوجيهي في مختلف محافظات الأردن: