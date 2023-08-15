13 الف دينار.. التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2023 عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل + هذه هي الشروط

منحة البطالة الجزائر، تُعدّ فرصة لا تقدّر بثمن بالنسبة للشباب الباحث عن عمل، إنها توفر دعماً مالياً يُحفّز الجامعيين والخرّيجين على تحقيق أهدافهم المهنية دون توتر نفسي، فهي تشجّع الشباب على استغلال فترات البحث عن وظيفة لتطوير مهاراتهم واكتشاف مجالات جديدة، إذا كنت ترغب في معرفة كيفية التقديم لهذه المنحة، فنحن هنا لنقدم لك الإرشادات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

منحة البطالة الجزائر

أعلنت الجريدة الرسمية في الجزائر عن الإجراءات المتبعة للتسجيل في منحة البطالة الجزائر لعام 2023، والتي كانت تبلغ قيمتها الأصلية 13000 دينار جزائري، لكن الآن تم تعديلها لتصل قيمتها إلى مبلغ 15000 دينار جزائري، يتلقى هذه المنحة الفرصة الطلاب وخريجو الجامعات الذين لم يجدوا فرص عمل حتى الآن في بلاد الجمهورية الجزائرية.

ليتمكن فرد من التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2023، الشروط كالتالي:

ينبغي أن يحمل جنسية جزائرية.

ويندرج عمره في الفترة الممتدة بين 19 و40 عامًا.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون الشخص غير مسجل سابقًا كطالب للعمل لدى الهيئة الوطنية للتشغيل، وذلك لفترة لا تقل عن نصف سنة.

وأن يكون لا يتقاضى أي دخل حاليًا.

إضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون المتقدم ملتحقًا بأي مؤسسة للتعليم أو التدريب المهني.

رابط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2023

كيفية تقديم طلب للانتفاع بمنحة البطالة الجزائر لعام 2023 تم تبسيطها بواسطة صندوق التأمينات الوطني الجزائري، العملية تتم بشكل إلكتروني لتسهيل الأمور، وهناك خطوات مباشرة تساعدك في التقديم بدقة:

زر الصفحة الرسمية لصندوق التأمينات. انقر فوق “التسجيل” للبدء في تقديم طلب المنحة. قم بملء جميع البيانات الشخصية بشكل دقيق. أرفق المستندات المطلوبة كما هو مفصل. حدد تفاصيل خبراتك السابقة، التعليم، والتدريب. انتهى الأمر، اضغط على زر التسجيل وانتظر تأكيد الاستلام.

هذه الإجراءات المباشرة تسهل عليك عملية التقديم للحصول على المساعدة المقدمة من منحة البطالة.