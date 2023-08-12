هل حي الشرفيه عليه ازاله أم لا؟.. الأمانة العامة السعودية تحسم أمر الهدد

هل حي الشرفيه عليه ازاله إحدى التساؤلات التي تشغل بال الكثير من المواطنين بالمملكة، والجدير بالذكر أن أمانة جدة قد ذكرت بالفعل الأحياء العشوائية المتواجدة في المدينة والأحياء التي قررت الحكومة إزالتها وتطويرها وهذا في المخططات التي تم الإعلان عنها، هذا بجانب أنها وضحت أيضًا التعويضات التي سيحصل عليها المواطنين جراء عملية الإزالة بالإضافة إلى شروط الحصول عليها.

هل حي الشرفيه عليه ازاله؟

أوضحت أمانة جدة الأحياء التي قررت الحكومة السعودية إزالتها وهدمها وإجراء عملية التعديل والتطوير بها حتى تصبح مناسبة للمعيشة وتقدم الخدمات التي يفترض تقديمها للمواطنين القاطنين بها بالإضافة إلى إعلان موعد الإزالة الخاصة بكل حي، وعلى الرغم من ذلك يوجد بعض المواطنين الذين يتساءلون عن إن كان حي الشرفية من ضمن الأحياء المقرر إزالتها أم لا، ولقد أوضحت الأمانة أن قرار الإزالة يتضمن بعض المناطق فقط والتي لا يوجد من ضمنها حي الشرفية وهذا بالرغم من أنه ضمن فئة العشوائيات.

الأحياء العشوائية بجدة

بشكل رسمي تم الإعلان عن الأحياء المتواجدة في مدينة الرياض والتي قررت الحكومة إزالتها بناءً على المخططات التي تم تقديمها من خلال الأمانة وهي كالآتي:

حي النزلة اليمانية.

حي الفهد.

حي الثعالبة.

حي غليل.

حي القريات.

حي بترومين.

الاستعلام عن تعويضات إزالة العشوائيات جدة

لقد أوضحت أمانة جدة الطريقة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن طلبات التعويض الخاصة بالعشوائيات وهي كالآتي: