نتائج اعتراضات السادس الإعدادي.. رابط تقديم اعتراض على نتيجة السادس الإعدادي العراق 2023 الدور الأول

بعد أن تم ظهور نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 الدور الأول، بدأ الكثير من الطلاب والطالبات يتساءلون عن طريقة تقديم اعتراضات على بعض المواد المتظلم منها، فضلاً عن أن ذلك يكون عقب معرفة الطالب بحصوله على درجات غير متوقعة، أدى ذلك إلى تقديم طلب من أجل مراجعة المواد مرة أخرى، لكن وفق رسوم معينة تفرضها وزارة التربية العراقية، حتى تتمكن من إعادة النظر في المواد مرة أخرى.

رسوم تقديم اعتراض على مواد السادس الإعدادي

وفي نفس السياق، أكدت وزارة التربية العراقية، أن قيمة رسوم طلب الاعتراض على المادة الواحد لجميع طلبة السادس الإعدادي 2023 الدور الأول تصل إلى 3000 دينار، إضافة إلى أن نتيجة الاعتراضات تظهر بعدها بحوالي أسبوع من وقت تقديم الطلب ومراجعة المادة مرة أخرى، مع العلم أن الاعتراض على النتائج يبدأ غدًا الأحمد 13 أغسطس 2023، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة مما يعمل على توفير المزيد من الوقت والجهد على جميع الطلاب.

خطوات تقديم اعتراض على نتائج السادس الإعدادي 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بتقديم اعتراض على نتائج الصف السادس الإعدادي، وفقًا لما يلي:-