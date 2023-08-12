نتائج اعتراضات السادس الإعدادي.. رابط تقديم اعتراض على نتيجة السادس الإعدادي العراق 2023 الدور الأول
نتائج اعتراضات السادس الإعدادي.. رابط تقديم اعتراض على نتيجة السادس الإعدادي العراق 2023 الدور الأول
بعد أن تم ظهور نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 الدور الأول، بدأ الكثير من الطلاب والطالبات يتساءلون عن طريقة تقديم اعتراضات على بعض المواد المتظلم منها، فضلاً عن أن ذلك يكون عقب معرفة الطالب بحصوله على درجات غير متوقعة، أدى ذلك إلى تقديم طلب من أجل مراجعة المواد مرة أخرى، لكن وفق رسوم معينة تفرضها وزارة التربية العراقية، حتى تتمكن من إعادة النظر في المواد مرة أخرى.
رسوم تقديم اعتراض على مواد السادس الإعدادي
وفي نفس السياق، أكدت وزارة التربية العراقية، أن قيمة رسوم طلب الاعتراض على المادة الواحد لجميع طلبة السادس الإعدادي 2023 الدور الأول تصل إلى 3000 دينار، إضافة إلى أن نتيجة الاعتراضات تظهر بعدها بحوالي أسبوع من وقت تقديم الطلب ومراجعة المادة مرة أخرى، مع العلم أن الاعتراض على النتائج يبدأ غدًا الأحمد 13 أغسطس 2023، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة مما يعمل على توفير المزيد من الوقت والجهد على جميع الطلاب.
خطوات تقديم اعتراض على نتائج السادس الإعدادي 2023
هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بتقديم اعتراض على نتائج الصف السادس الإعدادي، وفقًا لما يلي:-
- في البداية تقوم بالذهاب غلى موقع وزارة التربية العراقية.
- الضغط مباشرة على أيقونة “إعادة تصحيح المواد”.
- الضغط بعد ذلك على زر “اعتراض على النتائج”.
- اختيار المادة التي ترغب في التظلم بها.
- بعد ذلك يتم القيام بإدخال جميع البيانات الخاصة بالطالب في الخانات المخصصة لذلك.
- الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب”.
- بعدها يتم فحص النتيجة الخاصة بالطالب.