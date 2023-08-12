ظهور نتائج اعتراضات الثالث المتوسط.. رابط تحميل كشوفات نتيجة اعتراض الصف الثالث في العراق 2023 دور أول

أعلنت وزارة التربية العراقية، عن ظهور نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط في عدة محافظات مختلفة، من بينها محافظة “نينوى، ديالي، الأنبار، صلاح الدين، اربيل، الكرخ الأولى”، وغيرها من المحافظات الأخرى التي ظهرت فيها نتيجة اعتراض الثالث الدور الأول، وجاري العمل على إعلان باقي المحافظات عقب الانتهاء من عملية مراجعة أوراق امتحانات الطلبة المتظلمين، إضافة إلى أن الوزارة حريصة على إعلانها في اقرب وقت حتى يتعرف عليها الجميع.

خطوات الحصول على نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023

أتاحت وزارة التربية العراقية، بعض الخطوات الهامة من أجل القيام باستخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 دور أول وفقًا لما يلي:-

في البداية تقوم بالذهاب إلى موقع نتائجنا.

ثم يتم الدخول إلى وزارة التربية العراقية.

بعد ذلك يتم الضغط مباشرة على أيقونة “نتائج الاعتراضات”.

تحديد المحافظة الذي ينتمي لها الطالب.

إدخال اسم المادة.

إضافة اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به.

الضغط مباشرة على “إظهار النتيجة”.

لتتمكن من تحميلها بصيغة الـ pdf.

موعد إعلان نتائج اعتراضات الثالث المتوسط

تقوم وزارة التربية العراقية، بإعلان كل محافظة على حداه، عقب الانتهاء من إعادة تصحيح أوراق جميع طلبة وطالبات الصف الثالث المتوسط، ليتمكن بعدها الطالب من استيراد جميع الدرجات الذي هي من حقه، إضافة إلى أن ذلك يكون مقابل رسوم معينة تحددها وزارة التربية، يقوم الطالب بدفعها لكي يتمكن من التظلم على المادة المتضررة منها، وعليه يكون التقديم على الاعتراض بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى مقر المدرسة.