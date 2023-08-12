“شوف اسمك هنا” كشوفات pdf اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية شهر اغسطس 2023 | منصة مظلتي spa.gov.iq umbrella

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية شهر اغسطس 2023، يبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة عن رابط منصة مظلتي للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، حيث تسعى الحكومة العراقية على توفير الدعم اللازم لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً ليتمكنوا من شراء مستلزماتهم من مأكل ومشرب وملبس، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوباً على خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين الوجبة التاسعة منصة مظلتي..

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

حيث تهتم الحكومة العراقية دائماً برفع مستوى المعيشة ومساعد الأسر الفقيرة لشراء ما يلزمهم من طعام وشراب، خاصة مع غلو الأسعار الذي تعاني منه عدد من الدول العربية بعد اندلاع الحرب الروسية، وأشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام عن اسمناء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من هنا.

اضغط على اسماء المشضمولين بالرعاية الجودة التاسعة الدفعة الخامسة.

ثم اضغط على تحميل ملف.

سوف يتم تحميل ملف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ويمكنكم البحث عن الاسم المراد الاستعلام عنه.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت عن الالتزام بعدد من الشروط الواجب توافرها في الاشخاص المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية العراقية والتي جاءت كالتالي: