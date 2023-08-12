مباراة النصر والهلال.. استقبال تردد قناة ssc نايل سات المجانية الناقلة لمباريات الدوري السعودي
مباراة النصر والهلال.. استقبال تردد قناة ssc نايل سات المجانية الناقلة لمباريات الدوري السعودي
مع اقتراب مباراة النصر والهلال اليوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023، بدأ الكثير من عشاق الساحرة المستديرة يتساءلون بشكل كبير في الآونة الأخيرة عن القنوات الناقلة لهذه المباراة، وتعد قناة SSC السعودية هي من أهم القنوات التي ستقوم بإذاعة هذه المباراة اليوم السبت، إضافة إلى أنها تعتبر من أبرز وأكبر القنوات الناقلة للمباريات المحلية والعالمية، فضلاً عن أنه في السطور التالية سنوضح لكم أخر تحديث لتردد القناة، حتى يتعرف عليها الجميع.
مباراة النصر والهلال.. تردد قنوات SSC المجانية على النايل سات
أصبح من السهل القيام باستقبال تردد قناة SSC السعودية المجانية على النايل سات وذلك بجودة عالية، وذلك من أجل مشاهدة مباراة الهلال والنصر اليوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023، وفقًا لما يلي:-
- التردد يتمثل في 12523.
- معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل الترميز: 27500.
- الجودة: عالية ومميزة.
طريقة استقبال تردد قناة ssc على جهاز الاستقبال
أصبح من السهل القيام باستقبال تردد قناة ssc السعودية الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023 وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-
- في البداية يتم الحكم بالريموت الخاص بالجهاز الاستقبال.
- ثم يتم التوجه مباشرة إلى أيقونة “الإعدادات”.
- بعد ذلك الضغط على كلمة “تثبت”.
- ويتم بعد ذلك الضغط على أيقونة “تثبيت يدوي”.
- إدخال تردد قناة ssc السعودية.
- بعد ذلك يتم تحديد القمر الصناعي النايل سات.
- ضبط الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- الضغط مباشرة على أيقونة “موافق”.
- في النهاية يتم الضغط على أيقونة “حفظ”.
- وبعدها يمكنك الاستمتاع بالقناة بكل سهولة.