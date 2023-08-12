تحميل تردد قناة ابو ظبي الرياضية المجانية لمتابعة كافة المباريات

تردد قناة ابو ظبي الرياضية، هي قناة تلفزيونية رياضية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تأسست في عام 2003 وتهدف إلى تغطية مجموعة واسعة من الأحداث والبطولات الرياضية المحلية والعالمية، بما في ذلك كرة القدم وكرة السلة والتنس والفورميلا 1 والكثير من الرياضات الأخرى، تقدم القناة تغطية متخصصة وتحليلات عميقة للأحداث الرياضية، إضافة إلى بث مباشر للمباريات والبطولات المهمة، تعد قناة أبوظبي الرياضية جزءًا من مجموعة قنوات أبوظبي الإعلامية، وقد أثرت بشكل كبير على تعزيز مشهد الرياضة والإعلام في المنطقة.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية

تعد قناة أبو ظبي الرياضية واحدة من القنوات البارزة في عالم الرياضة، حيث تقدم القناة تغطية شاملة للبطولات والمسابقات الرياضية الكبرى مثل دوريات كرة القدم العالمية، دوري أبطال أوروبا، وبطولات التنس الكبرى، بالإضافة إلى العديد من البطولات المحلية، وهذا ما يجعل تردد قناة ابو ظبي الرياضية في مقدمة البحث بين القنوات الرياضية.

وتقدم القناة برامج تحليلية تفصيلية تستضيف خبراء رياضيين ولاعبين سابقين لمناقشة الأحداث والتطورات في عالم الرياضة مضيفة جواً من المتعة الرياضية للمشاهدين، وتعتبر قناة أبو ظبي الرياضية مصدرًا مهمًا لمشاهدة البث المباشر للمباريات والفعاليات الرياضية، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الرياضة.

ضبط تردد قناة ابو ظبي الرياضية على الريسيفر

ترددات قنوات أبوظبي الرياضية:

قناة أبوظبي الرياضية 1:

تردد القناة: 11804

القمر الصناعي: نايل سات

التقنية: HD

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة أبوظبي الرياضية 2:

تردد القناة: 12226

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: H

معدل التصحيح: 3/4

معدل الترميز: 27500

قناة أبوظبي الرياضية 3: