يافرحتهم تموينهم حيزيد”.. خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 عبر موقع دعم مصر والشروط المطلوبة

يواجه الكثير من المواطنين تساؤلات حول كيفية إضافة المواليد إلى بطاقات التموين وما هي الشروط المطلوبة لذلك، حيث قدمت وزارة التموين خدمة إضافة المواليد إلى البطاقة بوسائل إلكترونية سهلة وميسرة من خلال موقع دعم مصر التمويني، في هذا السياق نسلط الضوء في هذا التقرير على التفاصيل والشروط اللازمة لإضافة المواليد.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

تتيح وزارة التموين خدمة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين بسهولة ويسر من خلال الموقع الرسمي لدعم مصر، يمكن للمواطنين الدخول إلى الموقع واتباع الخطوات الموضحة بشكل واضح لإتمام التسجيل، يجدر بالذكر أن الخدمة متاحة لفئات محددة من المستحقين، وهؤلاء هم:

مستحقي معاش تكافل وكرامة.

حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

مستحقي معاش التضامن الاجتماعي.

أبناء الشهداء، زوجات الشهداء.

أبناء الأسر البديلة.

يُرجى الانتباه إلى أن الأعمار المسموح بها لإضافة المواليد تبدأ من 4 سنوات وما فوق.

خطوات تسجيل المواليد على بطاقة التموين

خطوات تسجيل المواليد على بطاقة التموين:

ابدأ بزيارة موقع دعم مصر الرقمية.

قم بالضغط على خانة “فتح حساب جديد” ثم ابدء عملية التسجيل.

من الخيارات المُعروضة، اختر “خدمات التموين”.

قم بإدخال اسم الأم (الوالدة)، الذي يُفضل أن يُكتب بشكل دقيق.

اضغط على خانة “إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين”.

قم بكتابة اسم المولود (طفل – طفلة) الذي ترغب في إضافته، ويُفضل أن يكون الاسم رباعياً.

أدخل الرقم القومي الذي يظهر على شهادة الميلاد للمولود، حتى يتم تسجيله بشكل صحيح.

حدد صلة القرابة للمولود، واختر الخيار “ضم الأبناء”.

انقر على “إضافة” لاستكمال إجراءات تسجيل المواليد على بطاقة التموين.

الشروط المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين لعام 2023 وفقًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية: