إعفاء رسوم التسجيل في بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بقيمة 50 جنيها للفرد

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على متابعتها لتفاصيل تقدم الأعمال في مبادرة “هنوصلك”، التي تهدف إلى تسهيل استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية لفئة ذوي الإعاقة عبر جميع أنحاء الجمهورية، وأوضحت أيضًا أن هناك تنسيقاً يجري لتسهيل إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة وتقديم الخدمات المتكاملة في المرحلة الثالثة، بهدف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات حياتهم.

بطاقة الخدمات المتكاملة

أفادت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن حملة “هنوصلك” تشهد تعاوناً مثمرًا مع الهلال الأحمر المصري ومؤسسة صناع الحياة، حيث يشارك حوالي 5 آلاف متطوع في هذه الحملة، المنفذة في عدد من المحافظات بما في ذلك (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء، السويس، قنا، سوهاج، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، ومحافظة كفر الشيخ)، خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

وأكدت الوزيرة أن هدف الحملة هو استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لفئة ذوي الإعاقة، وخاصة السيدات، لينضموا إلى مليون ونصف بطاقة تم استخراجها خلال المرحلتين الأولى والثانية من الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة، وأشارت إلى أهمية توفير قاعدة بيانات مدققة ومحدثة تسهم في تقديم الخدمات بدقة واستهداف فعال لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة.

إعفاء رسوم التسجيل لفئة ذوي الإعاقة

بما يتعلق بالتساؤلات أو الشكاوى المتعلقة بملف ذوي الإعاقة، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى تخصيص رقم الهاتف 15044 لإستقبال أية استفسارات أو شكاوى تتعلق بملف ذوي الإعاقة، وأكدت أنه تم تطبيق إعفاء تكاليف التسجيل لأصحاب الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة، بقيمة 50 جنيهًا، للحصول على البطاقة.

وأعادت تأكيد الوزيرة أن الإعاقات التي سيتم تسجيلها في المرحلة الثالثة تشمل الإعاقات البسيطة، والتي تتضمن تجاوز الشخص صعوبات في القيام بالأنشطة الأساسية واليومية دون الحاجة للمساعدة، وكذلك الإعاقات الحركية البسيطة مثل “الشلل البسيط في الطرف أو الأطراف – ضعف العضلات البسيط – تيبس المفاصل – تشوهات العمود الفقري – فقدان الأصابع أو السلاميات في الطرف الواحد – تشوهات خلقية – ضعف عام في الأطراف والعضلات ناجم عن قصور التمثيل الغذائي – الشلل الدماغي البسيط – اضطرابات الأعصاب الطرفية”، بالإضافة إلى الإعاقة البصرية “ضعف الرؤية إلى أقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل”، والإعاقات السمعية بمستويات من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المساعدة الملائمة”.

التحديات المتعددة للإعاقة

أوضحت الوزيرة أن الإعاقات المشمولة في المرحلة الثالثة تشمل أيضًا الإعاقة الذهنية، والتي تشمل تأخرًا ذهنيًا يتراوح مقامه بين 69 و52 وفقًا لأحد مقاييس الاختبار المقبولة، كما تشمل هذه المرحلة الإعاقات المتعددة ذات التأثير البسيط على أداء الشخص، بالإضافة إلى أمراض الدم التي تؤثر بشكل بسيط وتشمل الثلاسيميا، وأنيميا البحر المتوسط، والأنيميا المنجلية، والهيموفيليا.

مراحل إجراءات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة:

المرحلة الأولى التقييم الطبي والذي يجرى وفقًا للنموذج المعتمد للكشف الطبي، والذي يجب أن يتم في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، ومستشفيات هيئة الشرطة. وتأكد هذه المرحلة من وجود إصابة أو مرض مرتبط بالإعاقة من خلال تحديد موعد عبر موقع وزارة الصحة والسكان.

أما المرحلة الثانية فتشمل التقييم الوظيفي الذي يتم من قبل مكاتب التأهيل الإجتماعي، وذلك لتحديد مدى التحديات الوظيفية التي يواجهها الفرد في أداء حياته اليومية نتيجة القصور أو الخلل الذي تم تحديده في التقييم الطبي.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

بطاقة الخدمات المتكاملة تمنح حاملها مجموعة من المزايا المهمة، تشمل:

القدرة على جمع معاشين معًا.

الدمج في المدارس والجامعات.

فرص التعيين بنسبة 5% من إجمالي العاملين.

إعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

الحصول على سكن حكومي مناسب.

الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

الحصول على خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

التعامل مع حامل البطاقة أمام الجهات الحكومية باعتباره شخصًا معاقًا.

الكشف المجاني في المستشفيات.

خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية.

دخول مجاني لجميع المتاحف والمناطق الأثرية.

هذه المزايا تسهم في تحسين جودة حياة أفراد ذوي الإعاقة وتقديم الدعم والتسهيلات لهم في مختلف جوانب الحياة.