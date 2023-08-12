قدم بسرعة”.. شركة الكهرباء 2023 تعلن عن تعيينات جديدة أعرف أهم الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

أصدرت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتي تقع مقرها في حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، الإعلان رقم 3 لعام 2023، وذلك للإعلان عن توفر فرصة عمل مهمة، تأتي هذه الوظيفة في إطار مدير الإدارة العامة للأمن للمنطقة الشمالية، وتحمل درجة مدير عام ربط 1500، وذلك وفقًا للائحة نظام العاملين بالشركة.

الشروط اللازمة لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للأمن

في سياق الإعلان رقم 3 لسنة 2023، أوضحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء متطلبات شغل وظيفة مدير الإدارة العامة للأمن في منطقة الشمال، تأتي هذه المتطلبات كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالي مناسب.

أن يتمتع بخبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال العمل ليكون مؤهلاً للتعيين.

يجب أن يكون قد أمضى فترة بينية لا تقل عن سنتين على الأقل بالدرجة الأدنى في المسمى الوظيفي المباشر.

يجب أن يجتاز المرشح البرامج التدريبية التي تقدمها الشركة وتعتمدها.

يجب أن يتمتع بقدرة قيادية ومهارات توجيهية قوية.

يجب أن يتمتع بموافقة هيئة الأمن القومي على ترشحه للمنصب.

الأوراق المطلوبة للتقديم

قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتحديد الشروط العامة لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للأمن في منطقة الشمال، حيث يجب على المتقدم تقديم نموذج طلب شغل الوظيفة من قسم الموارد البشرية، مرفقًا به مجموعة من الوثائق المهمة وهي:

أربع صور شخصية حديثة لغير العاملين بمجال الأمن، مرفقة بصحيفة الحالة الجنائية.

موافقة جهة العمل الحالية على النقل إذا كان المتقدم من العاملين بقطاع الكهرباء.

صورة من بطاقة الهوية الشخصية.

صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل العلمي والمؤهلات الأعلى إن كانت متاحة.

للمتقدمين من خارج قطاع الكهرباء، يجب تقديم نتيجة تحليل المخدرات من جهة معتمدة وفقًا لقانون القوانين المعمول به للعام 2021 ولوائحه التنفيذية.

طريقة تقديم طلبات تعيين شركة الكهرباء 2023

لتقديم طلبات التعيين في شركة الكهرباء لعام 2023، يمكن اتباع الخطوات التالية: