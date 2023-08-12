“وزارة التعليم تحسم الأمر” هل تم تأجيل عودة الابتدائي 1445 أم لا للعام الداسي الجديد؟.. تعرف على التفاصيل

وزارة التعليم السعودي أعلنت عن جدول التقويم الدراسي الذي تضمن ثلاث فصول دراسية وكل واحد منهما يحتوي على إجازات رسمية وأخرى مطولة لكي تُبعد الرتابة والملل عنهم أثناء دراسة المقررات الدراسية المخصصة لكل ترم منهما على حدا، حيث أعلنت عن اقتراب موعد بدء الدراسة للعام الجديد مما دفع الكثيرين للبحث حول هل تم تأجيل عودة الابتدائي 1445 بالتزامن مع اقتراب موعد العام الدراسي الجديد وكل هذا سنتطرق إليه بالتفصيل.

هل تم تأجيل عودة الابتدائي؟

يتساءل الكثيرين تزامنًا مع اقتراب العودة للمدارس للعام الجديد 1445 في السعودية عن هل تم تأجيل عودة طلاب الابتدائي وجاء الرد من قبل وزارة التعليم السعودي أن هذا الخبر ما هو ألا شائعة لآثارة البلبلة بين الطلاب وليس له أساس من الصحة، وفي حال إعلان خبر يخص أحد المراحل التعليمية سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي ولكن كل هذه الأخبار ما هي إلا أخبار وهمية فقط.

متى تبدأ الدراسة

حددت وزارة التعليم السعودي جدول التقويم الدراسي للعام الجاري لكي تبدأ الدراسة يوم 20 أغسطس لعام 2023 وسوف يخضع الطلاب لدراسة ثلاث فصول دراسية وكل ترم منهما يحتوي على إجازات مطولة وأخرى رسمية لكي يتم تخفيف الدراسة عن كاهل الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وتسعى الوزارة بشكل مستمر في توفير يد العون لهم من خلال أتاحت كافة السُبل التي تؤدي إلى استمرارية الدراسة دون توقف أو انقطاع.

وتجدر الإشارة إلى الطلاب سيحصلون على إجازة اليوم الوطني، ويوم التأسيس وعطلة العيد وهذه العطلات هي الإجازات الرسمية التي يتضمنها الجدول الدراسي أما غير ذلك فهي المطولة.