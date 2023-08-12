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هنا.. دليل شامل معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 الحدود الدنيا للقبول المركزي الفروع التطبيقي “الأحيائي والأدبي”

حمدىمنذ ساعة واحدة
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دليل معدلات القبول في الجامعات العراقية

يهتم عدد كبير من طلاب وطالبات الصف السادس الإعدادي في العراق بالحصول على معدلات القبول في الجامعات المحلية، ويأتي ذلك في ظل فتح باب التسجيل في الجامعات، حيث يتم نشر معدلات القبول بشكل إلكتروني على الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت،و تم اتخاذ هذا الإجراء لتسهيل العملية على الطلاب وتوفير الوقت والجهد بالنسبة لهم،ومن خلال موقع “البديل “، سيتم نشر معدلات القبول في جميع الكليات، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على هذه المعلومات المهمة، وذلك من أجل تقديم المعلومات بشكل سريع وموثوق للطلاب، مما يساعدهم في اتخاذ قراراتهم المستقبلية بناءً على معدلات القبول المعلنة.

القبول في الجامعات العراقية 2023:

لقد بدأت الجامعات العراقية المختلفة في نشر معدلات القبول الخاصة بها بشكل إلكتروني تحت إشراف وزارة التربية والتعليم،وتتضمنت القائمة التي يتم نشرها على شبكة الإنترنت معدلات جميع الكليات، حيث تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج القبول الجامعي، وقامت وزارة التربية العراقية بنشر معدلات القبول في جميع المحافظات بشكل متزامن، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على الإنترنت تهدف هذه الخطوة إلى توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة للطلاب بشأن معدلات القبول في الكليات المختلفة.

جامعة التكنولوجيةكلية هندسة السيطرة والنظم هندسة الحاسوب والسيطرة92.74
جامعة التكنولوجيةكلية هندسة السيطرة والنظم قسم السيطرة91.83
جامعة التكنولوجيةكلية هندسة الحاسوب قسم المعلومات91.67
جامعة التكنولوجيةكلية هندسة الحاسوب قسم شبكات حاسوب91.5
جامعة التكنولوجيةكلية الهندسة الميكانيكية قسم ميكانيك العام87.5
جامعة التكنولوجيةالهندسة الميكانيكية قسم طائرات94.83
جامعة التكنولوجيةكلية الهندسة الميكانيكية قسم ميكانيك محطات القدرة85
جامعة التكنولوجيةكلية الهندسة الميكانيكية قسم التكييف والتجميد83.67
جامعة التكنولوجيةكلية الهندسة الميكانيكية قسم السيارات81.5
جامعة التكنولوجيةكلية الهندسة الكيميائية قسم هندسة العمليات الكيمياوية94.17
جامعة التكنولوجيةكلية الهندسة الكيميائية قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي93.67
جامعة التكنولوجيةكلية الهندسة الكيميائية قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط95.98
جامعة التكنولوجيةكلية هندسة الليزر والالكترونيات البصرية96
جامعة التكنولوجيةكلية هندسة الانتاج والمعادن قسم المعادن81.5
جامعة التكنولوجيةكلية هندسة الانتاج والمعادن قسم الإنتاج79.67
جامعة التكنولوجيةكلية هندسة الانتاج والمعادن قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب78.5
جامعة التكنولوجيةكلية هندسة الانتاج والمعادن قسم الصناعية76.5
جامعة التكنولوجيةكلية هندسة الانتاج والمعادن قسم التعدين واستخلاص المعادن75.67
جامعة التكنولوجيةكلية هندسة المواد81.33
جامعة التكنولوجيةكلية هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات اللاسلكية92
جامعة التكنولوجيةكلية هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات الضوئية91
جامعة التكنولوجيةكلية هندسة الكهروميكانيك قسم الهندسة الكهروميكانيكية79.67
الجامعة التكنولوجيةكلية هندسة الكهروميكانيك قسم الملاحة والتوجيه77.17
جامعة التكنولوجيةكلية هندسة الكهروميكانيك قسم الطاقة والطاقات المتجددة78.67
جامعة التكنولوجيةكلية هندسة الكهروميكانيك قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار88.67
جامعة التكنولوجيةكلية هندسة الكهروميكانيك قسم معدات النفط والغاز90.33
جامعة التكنولوجيةكلية هندسة الطب الحياتي97.33
جامعة التكنولوجيةكلية العلوم التطبيقية79.5
جامعة التكنولوجيةكلية علوم الحاسوب74.67
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حمدىمنذ ساعة واحدة
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