هنا.. دليل شامل معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 الحدود الدنيا للقبول المركزي الفروع التطبيقي “الأحيائي والأدبي”
يهتم عدد كبير من طلاب وطالبات الصف السادس الإعدادي في العراق بالحصول على معدلات القبول في الجامعات المحلية، ويأتي ذلك في ظل فتح باب التسجيل في الجامعات، حيث يتم نشر معدلات القبول بشكل إلكتروني على الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت،و تم اتخاذ هذا الإجراء لتسهيل العملية على الطلاب وتوفير الوقت والجهد بالنسبة لهم،ومن خلال موقع “البديل “، سيتم نشر معدلات القبول في جميع الكليات، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على هذه المعلومات المهمة، وذلك من أجل تقديم المعلومات بشكل سريع وموثوق للطلاب، مما يساعدهم في اتخاذ قراراتهم المستقبلية بناءً على معدلات القبول المعلنة.
القبول في الجامعات العراقية 2023:
لقد بدأت الجامعات العراقية المختلفة في نشر معدلات القبول الخاصة بها بشكل إلكتروني تحت إشراف وزارة التربية والتعليم،وتتضمنت القائمة التي يتم نشرها على شبكة الإنترنت معدلات جميع الكليات، حيث تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج القبول الجامعي، وقامت وزارة التربية العراقية بنشر معدلات القبول في جميع المحافظات بشكل متزامن، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على الإنترنت تهدف هذه الخطوة إلى توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة للطلاب بشأن معدلات القبول في الكليات المختلفة.
|جامعة التكنولوجية
|كلية هندسة السيطرة والنظم هندسة الحاسوب والسيطرة
|92.74
|جامعة التكنولوجية
|كلية هندسة السيطرة والنظم قسم السيطرة
|91.83
|جامعة التكنولوجية
|كلية هندسة الحاسوب قسم المعلومات
|91.67
|جامعة التكنولوجية
|كلية هندسة الحاسوب قسم شبكات حاسوب
|91.5
|جامعة التكنولوجية
|كلية الهندسة الميكانيكية قسم ميكانيك العام
|87.5
|جامعة التكنولوجية
|الهندسة الميكانيكية قسم طائرات
|94.83
|جامعة التكنولوجية
|كلية الهندسة الميكانيكية قسم ميكانيك محطات القدرة
|85
|جامعة التكنولوجية
|كلية الهندسة الميكانيكية قسم التكييف والتجميد
|83.67
|جامعة التكنولوجية
|كلية الهندسة الميكانيكية قسم السيارات
|81.5
|جامعة التكنولوجية
|كلية الهندسة الكيميائية قسم هندسة العمليات الكيمياوية
|94.17
|جامعة التكنولوجية
|كلية الهندسة الكيميائية قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي
|93.67
|جامعة التكنولوجية
|كلية الهندسة الكيميائية قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط
|95.98
|جامعة التكنولوجية
|كلية هندسة الليزر والالكترونيات البصرية
|96
|جامعة التكنولوجية
|كلية هندسة الانتاج والمعادن قسم المعادن
|81.5
|جامعة التكنولوجية
|كلية هندسة الانتاج والمعادن قسم الإنتاج
|79.67
|جامعة التكنولوجية
|كلية هندسة الانتاج والمعادن قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب
|78.5
|جامعة التكنولوجية
|كلية هندسة الانتاج والمعادن قسم الصناعية
|76.5
|جامعة التكنولوجية
|كلية هندسة الانتاج والمعادن قسم التعدين واستخلاص المعادن
|75.67
|جامعة التكنولوجية
|كلية هندسة المواد
|81.33
|جامعة التكنولوجية
|كلية هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات اللاسلكية
|92
|جامعة التكنولوجية
|كلية هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات الضوئية
|91
|جامعة التكنولوجية
|كلية هندسة الكهروميكانيك قسم الهندسة الكهروميكانيكية
|79.67
|الجامعة التكنولوجية
|كلية هندسة الكهروميكانيك قسم الملاحة والتوجيه
|77.17
|جامعة التكنولوجية
|كلية هندسة الكهروميكانيك قسم الطاقة والطاقات المتجددة
|78.67
|جامعة التكنولوجية
|كلية هندسة الكهروميكانيك قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار
|88.67
|جامعة التكنولوجية
|كلية هندسة الكهروميكانيك قسم معدات النفط والغاز
|90.33
|جامعة التكنولوجية
|كلية هندسة الطب الحياتي
|97.33
|جامعة التكنولوجية
|كلية العلوم التطبيقية
|79.5
|جامعة التكنولوجية
|كلية علوم الحاسوب
|74.67