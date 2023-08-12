هنا.. دليل شامل معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 الحدود الدنيا للقبول المركزي الفروع التطبيقي “الأحيائي والأدبي”

يهتم عدد كبير من طلاب وطالبات الصف السادس الإعدادي في العراق بالحصول على معدلات القبول في الجامعات المحلية، ويأتي ذلك في ظل فتح باب التسجيل في الجامعات، حيث يتم نشر معدلات القبول بشكل إلكتروني على الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت،و تم اتخاذ هذا الإجراء لتسهيل العملية على الطلاب وتوفير الوقت والجهد بالنسبة لهم،ومن خلال موقع “البديل “، سيتم نشر معدلات القبول في جميع الكليات، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على هذه المعلومات المهمة، وذلك من أجل تقديم المعلومات بشكل سريع وموثوق للطلاب، مما يساعدهم في اتخاذ قراراتهم المستقبلية بناءً على معدلات القبول المعلنة.

القبول في الجامعات العراقية 2023:

لقد بدأت الجامعات العراقية المختلفة في نشر معدلات القبول الخاصة بها بشكل إلكتروني تحت إشراف وزارة التربية والتعليم،وتتضمنت القائمة التي يتم نشرها على شبكة الإنترنت معدلات جميع الكليات، حيث تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج القبول الجامعي، وقامت وزارة التربية العراقية بنشر معدلات القبول في جميع المحافظات بشكل متزامن، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على الإنترنت تهدف هذه الخطوة إلى توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة للطلاب بشأن معدلات القبول في الكليات المختلفة.