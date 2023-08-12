نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية.. رابط الحصول على نتيجة القبول المبدئي في كلية الملك فهد بالسعودية

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية في المملكة العربية السعودية، عن نتائج المقبولين في دورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم 53، وذلك أمس الجمعة الموافق 11 أغسطس 2023، حيث إن ذلك جاء عبر منشور رسمي عبر الصفحة الرسمية للكلية على “تويتر”، ليتمكن جميع الطلبة والطالبات من خلالها من الاستعلام ومعرفة النتيجة بكل سهولة، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم عبر موقعكم المميز البديل.

خطوات الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي في كلية الملك فهد الأمنية وفقًا لما يلي:-

أولاً يجب الذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية.

ثم يتم الضغط مباشرة على زر “إشعارات القبول”.

القيام بإدخال جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم مثل رقم الهوية للطالب وولي الأمر.

تحديد الحالة الاجتماعية.

الضغط على أيقونة “رقم الوظيفة”.

ثم يتم النقر مباشرة على زر “بحث”.

الانتظار فترة من الوقت.

ليتم في النهاية عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية 1445

جاءت أهم شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية داخل المملكة العربية السعودية، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-