هترجع ساعتك 60 دقيقة”.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2023
أعلن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه وفقًا لأحكام القانون الصادر بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، سيتم تطبيق تغيير في التوقيت الحالي بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل من يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023، وستظل هذه الزيادة في التوقيت سارية حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26 أكتوبر 2023، وهذا القرار جاء بعد موافقة مجلس الوزراء منذ شهور قليلة على تطبيق التوقيت الصيفي، حيث قام المواطنون بتقديم ساعاتهم الخاصة لمدة 60 دقيقة ابتداءً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وتم اتخاذ هذا الإجراء بهدف ترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء، البنزين، السولار، والغاز.
موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر
أعلن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه وبموجب القانون الجديد الصادر بخصوص تطبيق نظام التوقيت الصيفي، فإن الوقت الرسمي في جمهورية مصر العربية يبدأ مقدمًا بمقدار ستين دقيقة وفقًا للتوقيت المعمول به، تلك التغييرات تأتي في سياق القانون الذي صدر حديثًا، حيث يبدأ التوقيت الصيفي من آخر جمعة في شهر أبريل ويستمر حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر في كل عام ميلادي.
أسباب تطبيق التوقيت الصيفي
تم اتخاذ قرار بتطبيق التوقيت الصيفي من قبل مجلس الوزراء، بدءًا من آخر جمعة في شهر أبريل الماضي، بهدف استغلال العديد من الفوائد والتحسينات، ومن هذه الفوائد:
- ترشيد الطاقة: يهدف التوقيت الصيفي إلى تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية والمواد البترولية، مما يسهم في الحد من الضغط على مصادر الطاقة والموارد الطبيعية.
- تقليل الاحتياج للإضاءة: نظرًا لأن الأيام تصبح أطول خلال فصل الصيف، يقل الاحتياج إلى إضاءة صناعية ومنازل، مما يساهم في تخفيض استهلاك الكهرباء.
- تحسين كفاءة الطاقة: التوقيت الصيفي يشجع على الوعي بالكفاءة الطاقوية والاستدامة، ويشجع الأفراد والمؤسسات على اتخاذ إجراءات لتقليل استهلاك الطاقة.
- توفير الموارد المحدودة: تطبيق التوقيت الصيفي يساهم في توفير الموارد الطاقوية المحدودة، مما يخدم مصلحة البيئة والإقتصاد.
- تقليلط الإزدحام المروري: بفضل الأيام الأطول، يزداد وقت النهار للاستمتاع بالأنشطة الخارجية، مما يقلل من حدة الازدحام المروري في فترات معينة.
- تشجيع الأنشطة الاقتصادية: توفير ساعات طويلة من الضوء الطبيعي يمكن أن يشجع على زيادة الأنشطة التجارية والاقتصادية.
- • يُعَدُّ تطبيق التوقيت الصيفي خطوة استراتيجية تُحقِّق توازنًا بين الاستهلاك والحفاظ على الموارد البيئية.