هترجع ساعتك 60 دقيقة”.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2023

أعلن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه وفقًا لأحكام القانون الصادر بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، سيتم تطبيق تغيير في التوقيت الحالي بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل من يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023، وستظل هذه الزيادة في التوقيت سارية حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26 أكتوبر 2023، وهذا القرار جاء بعد موافقة مجلس الوزراء منذ شهور قليلة على تطبيق التوقيت الصيفي، حيث قام المواطنون بتقديم ساعاتهم الخاصة لمدة 60 دقيقة ابتداءً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وتم اتخاذ هذا الإجراء بهدف ترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء، البنزين، السولار، والغاز.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

أعلن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه وبموجب القانون الجديد الصادر بخصوص تطبيق نظام التوقيت الصيفي، فإن الوقت الرسمي في جمهورية مصر العربية يبدأ مقدمًا بمقدار ستين دقيقة وفقًا للتوقيت المعمول به، تلك التغييرات تأتي في سياق القانون الذي صدر حديثًا، حيث يبدأ التوقيت الصيفي من آخر جمعة في شهر أبريل ويستمر حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر في كل عام ميلادي.

أسباب تطبيق التوقيت الصيفي

تم اتخاذ قرار بتطبيق التوقيت الصيفي من قبل مجلس الوزراء، بدءًا من آخر جمعة في شهر أبريل الماضي، بهدف استغلال العديد من الفوائد والتحسينات، ومن هذه الفوائد: