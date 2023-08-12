شوف هتقبض امتا”.. وزارة المالية تحدد موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للموظفين في الحكومة

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للموظفين في الحكومة، حيث يبدأ صرف المرتبات يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، ويمتد حتى الأربعاء الموافق 30 أغسطس من نفس الشهر، كما أكدت الوزارة على أنه سيتم صرف المرتبات في الموعد المحدد دون أي تأخير، كما تستعد البنوك المصرية لتنفيذ صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ويبلغ عددهم حوالي 4 ملايين موظف، سيتم ذلك من خلال تعبئة ماكينات الصراف الآلي بالنقود، بهدف توفير سيولة نقدية للمواطنين قبل بدء صرف المرتبات، في هذا السياق طلبت وزارة المالية من الموظفين تجنب التجمع أمام ماكينات الصراف وعدم التزاحم، وذلك نظرًا لتوافر حوالي 25 ألف ماكينة صراف آلي تمتد تغطيتها على مستوى الجمهورية.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات أغسطس يوم الخميس 24 أغسطس لكلا من:

وزارة المالية

وزارة الخارجية.

وزارة التخطيط.

وزارة التنمية المحلية.

وزارة الشباب والرياضة.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وزارة الكهرباء.

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وزارة العدل.

وزارة التعليم العالي.

المعلمون والموظفون في مديريات التربية والتعليم.

مديريات الطب البيطري.

مديريات الزراعة.

دواوين عموم المحافظات.

مديريات الشباب والرياضة.

مديريات التنظيم والإدارة.

اللجنة العليا للانتخابات.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الجامعات.

هيئة النيابة الإدارية.

المحكمة الدستورية العليا.

هيئة قضايا الدولة.

الأزهر.

مجلس الدولة.

دار الإفتاء المصرية.

رئاسة مجلس الوزراء.

القضاء والنيابة العامة.

معهد الخدمات المالية.

هيئة الرقابة الإدارية.

الهيئة العامة للرقابة المالية.

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات أغسطس يوم الأحد 27 أغسطس لكلا من:

وزارة الإنتاج الحربي،وزارة الصحة ووزارة الإسكان.

وزارة شؤون مجلس النواب.

وزارة الداخلية والأوقاف.

وزارة القوى العاملة.

وزارة قطاع الأعمال العام.

وزارة النقل.

وزارة البيئة.

وزارة التضامن الاجتماعي.

وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وزراة التجارة والصناعة.

وزارة الاتصالات.

وزارة الثقافة،

وزارة الطيران المدني.

وزارة البترول.

وزارة التموين.

وزارة السياحة.

وزارة الآثار.

مديريات الإسكان والمرافق.

مديريات الشؤون الصحية.

مديريات الطرق والنقل.

التموين والتجارة الداخلية.

مديريات القوى العاملة.

مديريات التضامن الاجتماعي.

صرف متأخرات مستحقات العاملين

من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 مع مستحقات العاملين المتأخرة في أيام 7 و9 و10 أغسطس 2023.