حملها pdf كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراق وزارة العمل الدفعة 5 الوجبة التاسعة spa.gov.iq

ما زال البحث عن كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراق يسيطر على الساحة البحثية لا سيما أن هناك الكثير من المواطنين داخل العراق، يستفيدون من هذه الخدمة التي تساعدهم في تلبية متطلبات المسئولين منهم الحياة وسط هذا الكم الكبير من المسؤوليات والاحتياجات، المطلوب من رب الأسرة توفيرها ومنها فقد وجدنا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قد أكدت أنه يمكن لجميع المواطنين، أن يتعرفوا على تفاصيل الدفعة الجديدة من الرعاية الاجتماعية وكذلك خطوات الاستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين.

كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراق

لا نبالغ إذا قلنا إن هناك أكثر من ربع مليون عراقي ينتظر أي تفاصيل جديدة عن كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراق كونها تعد وسيلة مساعدة لمن لا يملكون حق قوت اليوم، ومنها فقد قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تقدم هذا الدعم لكي لا يشعر المواطنون أنهم خارج تقدير دولتهم.

لا سيما أن الدفعة الجديدة من أسماء المشمولين المقرر صرفها خلال هذا الشهر الجاري ألا وهو شهر أغسطس أصبحت محور اهتمام المستفيدين منها، كما أن الوزارة أرادت تخفيف عبء البحث عن كاهل هؤلاء المواطنين ووضعت رابطاً سريعاً للاستفسار عن أسماء الرعاية الخاصة بالمشمولين في الدفعة الخامسة 2023.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الدفعة الجديدة

إن منصة مظلتي تعتبر هي الرابط الأساسي الذي من خلاله يمكن للمواطنين أن يتعرفوا على مجمل وتفاصيل كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراق، على أن تكون خطوات الاستعلام عبر هذا الرابط كالتالي:

أولا لا بد من تسجيل الدخول على رابط منصة مظلتي

بعد ذلك تأتي خطوة تحديد زر الخدمات الاجتماعية.

ثم بعدها قم بالضغط على زر أسماء المشمولين بالرعاية.

هنا يتم تحديد رقم الوجبة وكذلك تحديد رقم الدفعة.

ثم تأكد من إدخال كافة البيانات بشكل دقيق.

انتظر قليلا حتى يتم تحميل الكشوفات والتي من خلالها سوف تتعرفون بشكل واضح على الأسماء الذين سوف يصرفون الوجبة التاسعة، من دعم الرعاية الاجتماعية.