أخبار التعليم
استعلم حالًا عن نتيجة المرحلة الاولى “من هنــا” وأعرف مؤشرات تنسيق مرحلة ثانية 2023
مؤشرات تنسيق مرحلة ثانية 2023 تكون لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة وأيضا شعبة أدبي كما أن هذه المؤشرات من المتوقع لها أن تكون شعبة علمي علوم منخفضة عن العام السابق وذلك لأن النسبة المئوية التي حصل عليها الطلاب هذا العام أقل من العام السابق.
مؤشرات تنسيق مرحلة ثانية 2023
توجد مؤشرات خاصة بمرحلة ثانية لشعبة أدبي لهذا العام وهذه المؤشرات يمكن أن تتمثل في الآتي
- مؤشرات تجارة انتساب موجه مدينة السادات تكون من 261 درجة للمرحلة الثانية.
- كما أن مؤشرات تنسيق كلية آداب انتساب جامعة أسيوط تقبل من 260 درجة.
- سياحة وفنادق حلوان في المنيل تقبل من 260 درجة مرحلة ثانية.
- تجارة انتساب موجه جامعة سوهاج تقبل من 259 درجة مرحلة ثانية.
- تربية طفولة جامعة قناة السويس تقبل من 260 درجة.
- تربية نوعية جامعة بورسعيد تقبل من 260 درجة مرحلة ثانية
- مؤشرات تربية ابتدائي جامعة بني سويف تقبل من 260 درجة
مؤشرات تنسيق مرحلة ثانية علمي رياضة
يوجد تنسيق خاص بمؤشرات مرحلة ثانية لشعبة علمي رياضة وهذه المؤشرات يمكن أن تتمثل في الآتي
- كلية حاسبات ومعلومات أسيوط تقبل من 237 درجة.
- كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة تقبل من 324 درجة.
- كلية تربية الزقازيق تقبل من 325 درجة مرحلة ثانية.
- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية تقبل من 319 درجة
- كلية سياسة واقتصاد السويس تقبل من 318 درجة.
- كلية علوم جامعة الإسكندرية تقبل من 312 درجة.