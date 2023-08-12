استعلم حالًا عن نتيجة المرحلة الاولى “من هنــا” وأعرف مؤشرات تنسيق مرحلة ثانية 2023

مؤشرات تنسيق مرحلة ثانية 2023 تكون لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة وأيضا شعبة أدبي كما أن هذه المؤشرات من المتوقع لها أن تكون شعبة علمي علوم منخفضة عن العام السابق وذلك لأن النسبة المئوية التي حصل عليها الطلاب هذا العام أقل من العام السابق.

مؤشرات تنسيق مرحلة ثانية 2023

توجد مؤشرات خاصة بمرحلة ثانية لشعبة أدبي لهذا العام وهذه المؤشرات يمكن أن تتمثل في الآتي

مؤشرات تجارة انتساب موجه مدينة السادات تكون من 261 درجة للمرحلة الثانية.

كما أن مؤشرات تنسيق كلية آداب انتساب جامعة أسيوط تقبل من 260 درجة.

سياحة وفنادق حلوان في المنيل تقبل من 260 درجة مرحلة ثانية.

تجارة انتساب موجه جامعة سوهاج تقبل من 259 درجة مرحلة ثانية.

تربية طفولة جامعة قناة السويس تقبل من 260 درجة.

تربية نوعية جامعة بورسعيد تقبل من 260 درجة مرحلة ثانية

مؤشرات تربية ابتدائي جامعة بني سويف تقبل من 260 درجة

مؤشرات تنسيق مرحلة ثانية علمي رياضة

يوجد تنسيق خاص بمؤشرات مرحلة ثانية لشعبة علمي رياضة وهذه المؤشرات يمكن أن تتمثل في الآتي