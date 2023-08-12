إعلان موعد بداية تسجيل رغبات مرحلة ثانية 2023 “رسميًا” في هذا الميعاد

قام الأشخاص بالتساؤل عن موعد بداية تسجيل رغبات مرحلة ثانية 2023 ، فمن الجدير بالذكر أن هذا الموعد يشغل بال العديد من الأشخاص الآن، وذلك بالتحديد بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد إعلان النتيجة الخاصة بتنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة، لهذا سوف نقوم بالتعرف على هذا الموعد في السطور القادمة.

موعد بداية تسجيل رغبات مرحلة ثانية 2023

عديد من الطلبة والطالبات قاموا بالبحث عن موعد بداية تسجيل رغبات مرحلة ثانية 2023 ، وهذا لأن تنسيق المرحلة الأولى قم تم إغلاقه، وجميع الطلبة والطالبات الآن يترقبون موعد ظهور النتيجة الخاصة بالتنسيق التي تتعلق بهم، فيحسن أن كلية وطالبات عديدة الذين يترقبون تسجيل رغبات المرحلة الثانية، يريدون معرفة هذا الموعد الذي سيتم فيه فتح باب تسجيل الرغبات في هذه المرحلة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قالت إن هذا الموعد سوف يكون بعد أن تُعبن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

في اليوم الرابع عشر من أغسطس الجاري 2023م، سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق أول مرحلة من الثانوية العامة، ومن ثم سيتم فتح باب تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية من التنسيق، ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى كانت نهايتها في يوم الخميس الذي كان موافقًا، العاشر من أغسطس 2023م، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مد تلك الفترة الخاصة بالتسجيل بها ليوم واحد، والآن يترقب الطلاب ظهور النتيجة التي تتعلق بهم.