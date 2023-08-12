تردد قناة اون تايم سبورت on time sports الدوري المصري لكرة القدم

لا شك في أن تردد قناة اون تايم سبورت من أهم الترددات التي يتم البحث عنها بشكل مكثف كونها من القنوات الرياضية ذات المكانة المميزة وسط القنوات الرياضية الأخرى، حيث إن القائمين على تطوير هذه القناة يعلمون جيداً كيفية لفت أنظار مشجعي كرة القدم بشكل خاص وباقي الألعاب الرياضية بشكل عام، ومنها فقد قررنا أن نضع لكم تفاصيل تردد القناة وكذلك أهم البرامج التي يتم عرضها عليها.

برامج قناة اون تايم سبورت

كما نعلم أن هذه القناة منذ بداية انطلاق أولى إشارات البث الخاص بها واستطاعت أن تحتل مكانة كبيرة في نفوس محبي الألعاب الرياضية، لا سيما أن هذه القناة أصبحت ذات صيت شديد وكبير وسط المشجعين كونها امتلكت حق عرض المباريات الخاصة بالمنتخب المصري في تصفيات كأس العالم لهذا العام الجاري في دولة قطر.

بالإضافة إلى أن هذه القناة قامت أيضاً بعرض الكثير من البرامج الشيقة وما زالت تقدم الكثير من البرامج المميزة التي يحب متابعتها الكثير من المشاهدين، ومن ضمنها

برنامج ملعب اون تايم وهو الذي ينقل أهم الأخبار الرياضية من قلب الحدث بصورة حيادية، ويقدمه كل من أحمد شوبير وسيف زاهر.

برنامج مساء اون تايم الذي يعرض تفاصيله المحلل الرياضي الكبير مدحت شلبي، حيث يستضيف نجوم كرة القدم اللامعة.

برنامج جمهور الثالثة وهو الذي يناقش جميع القضايا الرياضية التي تشغل الساحة المحلية والعالمية أيضاً، ويقدمه الإعلامي إبراهيم فايق.

تردد قناة اون تايم سبورت

لكي تستمتع عزيزي المتابع بمشاهدة البرامج المميزة التي تجعل العالم الكروي بين يديك وأنت داخل منزلك دون الذهاب إلى أي مكان، فإن هذا يعني أنه عليك أن تتعرف على تردد قناة اون تايم سبورت وهو كالآتي

أون تايم سبورت 1: 10853 ، استقطاب H ، معامل الكود 27500 ، معدل التشكيل 6/5.

أون تايم سبورت 2: 10853 ، استقطاب H ، معامل الكود 27500 ، معدل التشكيل 6/5.

أون تايم سبورت 3: 12303 ، استقطاب H ، معامل الكود 27500 ، معدل التشكيل 6/5.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي نأمل أن نكون وضعنا لكم فيه مختلف الترددات التي تساعدكم في الاستمتاع، بمشاهدة كل ما يخص كرة القدم والرياضات الأخرى نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.