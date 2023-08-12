هٌنـــا .. “www.molsa.gov.iq” كشوفات الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 بالوجبة الاخيرة

الاعتناء من جانب المواطنين بالدولة العراقية يرتفع بشأن التعرف على كشوفات الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية العراق ، حيث أن العديد من الأشخاص يرغبون في الحصول على هذا الدعم، لكن لا بد من العلم أنه لا بد من أن تتوفر عدة شروط في المتقدم، حتى يستطيع تلقي دعم الرعية الاجتماعية العراق، وهذا ما قالته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية في وقتٍ سابق.

كشوفات الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية العراق

أصبح التساؤل مستمر من قبل مواطنين عديدة بالعراق حول معرفة كشوفات الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية العراق ، إذ أن هذه الكشوفات هي محل اهتمام العديد منهم في هذه الفترة الجارية، فيرغب الكثير في التعرف على تلك الأسماء.

خطوات استعلام أسماء الرعاية الاجتماعية العراق

بإمكانك أن تتعرف على كشوفات الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية العراق ، بواسطة اتباعك الخطوات الموضحة من جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهي كما يلي:

أولًا: الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني والرسمي، بالنقر هنا.

ثانيًا: تسجيل اسم البرنامج، من خلال انتقاؤه من ضمن الخيارات المتوفرة أمامك.

ثالثًا: انقر على أيقونة “تنزيل كشوفات الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية العراق”.

أخيرًا: سجل اسمك بدقة بمربع البحث.

رابط الاستعلام عن كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية

تستطيع الآن بواسطة رابط الاستعلام عن كشوفات الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية العراق ، أن ترى اسمك مقبولًا للاستفادة من دعم برنامج الرعاية الاجتماعية العراق أم أنه تم رفض طلب الحصول على الدعم الذي قمت بتقديمه.