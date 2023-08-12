“هتتفرج على كل الافلام الرعب والدراما لأول مرة مجاناً” على تردد قناة فوكس موفيز 2023 FOX MOVIES

بحث المواطنين عن تردد قناة فوكس موفيز 2023 ، وهذا لمشاهدة كل ما يتم بثه على شاشة تلك القناة، ومن الجدير بالذكر أن هذه القناة تقوم ببث سلسلة كبيرة من الأفلام الأجنبية التي لا حصر لها، كذلك تعتبر تلك القناة من ضمن القنوات الفضائية الأكثر والأبرز أهمية، كذلك أن هذه القناة تكون من القنوات الفضلى التي تكون متخصصة في بث المسلسلات الأجنبية، وكذلك الأفلام التي تكون مدبلجة للعربية، وهذا قام بجعل تلك القناة تكتسب قاعدة ضخمة من الجماهير، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أحدث تردد لتلك القناة.

تردد قناة فوكس موفيز 2023

قناة فوكس موفيز تتخصص في بث الدراما الأجنبية، ومن الجدير بالذكر أن هذه القناة تم إطلاقها في سنة 2008م، وقد تمكنت تلك القناة كما ذكرنا في السابق من حصد قاعدة جماهيرية ضخمة ولا حصر لها، كذلك أن تلك القناة تمكنت من الانفراد في تقديم سلسلة من الأفلام الجديدة القوية، وهي تتسم بجودتها العالية، وعدم دفع رسوم، أو اشتراك شهري بها، وفيما يلي التردد الجديد لتلك القناة:

التردد: 11680.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات ضبط تردد قناة فوكس موفيز 2023

يمكنك ضبط تردد قناة فوكس موفيز، من خلال السير على الخطوات التالية: