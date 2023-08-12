( اكسبو قطر ٢٠٢٣) رابط استمارة تسجيل المتطوعين doha expo 2023 .. أهم شروط القبول والتسجيل

ينشغل بها عدد كبير من الشباب في الفترة الأخيرة فقد تم الاعلان عن اتاحة موقع للتقديم لكل الشباب كمتطوعين ويتم من خلال برنامج إكسبو قطر الدوحة وهو من البرامج الهامة التي تم الاعلان عنها في قطر من أجل استغلال مساحات الأراضي ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط استمارة تسجيل المتطوعين.

رابط استمارة تسجيل المتطوعين

يمكننا ان نحصل على استمارة تسجيل المتطوعين doha expo 2023 من خلال الدخول للرابط المخصص لذلك ويتم من خلال القيام بالاتي.

يتم في البداية الدخول على رابط اكسبو قطر الدوحة.

ثم يتم القيام بكتابة المعلومات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

يتم كتابة كل من الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال

ثم يتم القيام بتحميل الاستمارة.

ثم تعبئتها بكل المعلومات المطلوبة.

لابد من الاجابة عن الأسئلة التي ستجدها أمامك.

اضغط على زر إرسال الطلب.

سيتم الانتظار لحين التواصل معه.

مزايا برنامج إكسبو قطر الدوحة

يساعدنا في الاستغلال الأمثل لكل الأراضي الصحراوية.

سيتم القيام من خلاله بتحويل دولة قطر من صحراء إلى دولة خضراء.

يعمل على المساعدة في البحث عن حل لمشكلة التصحر.

توفير فرص عمل للشباب من مختلف الجنسيات.

الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين