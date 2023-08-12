هتصرفها بزيادة 3 أضعاف !! أعرف بسرعة هتصرف كام معاش تكافل وكرامة شهر أغسطس 2023

دائمًا ما يتم البحث من قبل عدد هائل من المواطنين بجمهورية مصر العربية عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 ، فمن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن يستعلم المواطن الذي قام بتقديم طلب للاستفادة من دعم تكافل وكرامة، عن حالة الطلب الخاص به بسهولة إلكترونيًا، كما أنه لن يكون بحاجة إلى أن يذهب لمقر الوزارة نفسه للاستعلام، وحتى تتعرف على تلك الخطوات التي تتعلق بالاستعلام عن هذا المعاش، عليك أن تقوم بمتابعة هذا التقرير إلى النهاية.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023

من أكثر ما يشغل بال العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية الآن هو محاولة البحث للتعرف على خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ، فمن الجدير بالذكر أن عديد من المواطنين قاموا بالتسجيل للحصول على هذا المعاش، وهم الآن يرغبون في التعرف على طريقة الاستعلام عن طلب التسجيل المتعلق بهم، لهذا قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير إمكانية الاستعلام عن هذا المعاش بشكل إلكتروني من دون التوجه لمقر الوزارة نفسه، وفيما يلي هذه الخطوات التي تتعلق بالاستعلام عن هذا المعاش:

في البداية، لا بد أن تقوم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي والإلكتروني، من خلال النقر هنا.

بعد ذلك، يلزم عليك كتابة الرقم القومي بشكل صحيح.

أخيرًا: اضغط على أيقونة “عرض النتيجة”.

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وذلك ليتم بواسطته التعرف على حالة الطلب الذي قمت بتقديمه لتحصل على معاش تكافل وكرامة.