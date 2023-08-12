عشان متتغفلش .. أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان اليوم السبت 12 أغسطس 2023

هو من الامور التي تشغل بال الكثير من المواطنين فقد صرحت شعبة الدخان باتحاد الصناعات انه تم رفع أسعار السجائر بقيمة 5 جنيهات في بعض من انواع السجائر ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان.

أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان

تم الاعلان من قبل شعبة الدخان بعد ساعات قليلة من توزيعه على التجار والموزعين موضحا أن الحكومة السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السجائر في السوق كما انه يتم الاعلان عن الزيادة والتي لا تتعدى 2 جنية بالعلبة ولا تصل إلى 30 جنية مثل ما تم تداوله وان هذه الزيادة تدخل جيوب التجار وليس الدولة، حيث سعر علبة السجائر تصل للمستهلك تبلغ 24 جنيها وتباع بـ45 جنيها ويعد ذلك استغلال يحاسب عليه القانون.

أسعار السجائر اليوم

جاءت الاسعار وفقا لما تم اعلانه وهي.

أسعار السجائر نوع ميريت بأنواعها 64 جنيهًا.

السجائر اليوم لنوع مرلبورو Red 59 جنيهًا.‏

السجائر اليوم مرلبورو Gold‏ 59 جنيهًا.

أسعار السجائر مرلبورو Crafted بأنواعها 49 جنيهًا.

السجائر اليوم ال اند ام Red‏ 42 جنيهًا.

السجائر اليوم لنوع ال اند ام بلو 42 جنيهًا.

أسعار السجائر ال اند ام Silver‏ 42 جنيهًا

السجائر لنوع ال اند ام Forward‏ 42 جنيهًا.

أسعار سجائر الشرقية للدخان 2023

صرحت الشركة عن اسعار السجائر وهي.