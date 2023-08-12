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عشان متتغفلش .. أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان اليوم السبت 12 أغسطس 2023
هو من الامور التي تشغل بال الكثير من المواطنين فقد صرحت شعبة الدخان باتحاد الصناعات انه تم رفع أسعار السجائر بقيمة 5 جنيهات في بعض من انواع السجائر ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان.
أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان
تم الاعلان من قبل شعبة الدخان بعد ساعات قليلة من توزيعه على التجار والموزعين موضحا أن الحكومة السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السجائر في السوق كما انه يتم الاعلان عن الزيادة والتي لا تتعدى 2 جنية بالعلبة ولا تصل إلى 30 جنية مثل ما تم تداوله وان هذه الزيادة تدخل جيوب التجار وليس الدولة، حيث سعر علبة السجائر تصل للمستهلك تبلغ 24 جنيها وتباع بـ45 جنيها ويعد ذلك استغلال يحاسب عليه القانون.
أسعار السجائر اليوم
جاءت الاسعار وفقا لما تم اعلانه وهي.
- أسعار السجائر نوع ميريت بأنواعها 64 جنيهًا.
- السجائر اليوم لنوع مرلبورو Red 59 جنيهًا.
- السجائر اليوم مرلبورو Gold 59 جنيهًا.
- أسعار السجائر مرلبورو Crafted بأنواعها 49 جنيهًا.
- السجائر اليوم ال اند ام Red 42 جنيهًا.
- السجائر اليوم لنوع ال اند ام بلو 42 جنيهًا.
- أسعار السجائر ال اند ام Silver 42 جنيهًا
- السجائر لنوع ال اند ام Forward 42 جنيهًا.
أسعار سجائر الشرقية للدخان 2023
صرحت الشركة عن اسعار السجائر وهي.
- سجائر الشرقية للدخان بوكس «10» 15 جنيها.
- كليوباترا كينج سايز 23 جنيها.
- أسعار سجائر الشرقية للدخان سوفت كوين 24 جنيها.
- مونديال سويتش «منتول- بلوبيري» 24 جنيها.
- كليوباترا بلاك 24 جنيها.
- أسعار سجائر الشرقية ماتوسيان سوبر: 24 جنيها.
- سجائر الشرقية للدخان فايسروي /بال مال: 23 جنيها.