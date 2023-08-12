هي دي الأخبار الحلوة .. زيادة معاش تكافل وكرامة 3 أضعاف المرتب استثناء شهر أغسطس فقط!! أعرف التفاصيل

في الآونة الأخيرة ازداد بحث كثير من المواطنين بمصر عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ، حيث أن هذا المعاش يتم صرفه بشكل شهري للمواطنين المستفيدين من البرنامج، الذين تنطبق عليهم شروط البرنامج، إذ إنك الآن يمكنك الاطلاع على حالة الطلب المتعلق بك في البرنامج، بشكل إلكتروني، باتباع الخطوات المحددة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، وفي السطور الآتية، سنرفق لك تفاصيل هذا المعاش.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

بعدما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير كل ما يخص الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ، يمكنك الآن بكل سهولة أن تستعلم عن المعاش باتباعك جملة الخطوات المتاحة والمتوفرة من جانب الوزارة المواطنين، وفيما يلي هذه الخطوات:

الخطوة الأولى: انتقل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال النقر هنا.

الخطوة الثانية: سحل رقمك القومي بدقة، وبصورة صحيحة، في المكان المخصص له.

الخطوة الأخيرة: انقر على أيقونة “استعلام”، ومن ثم سيتم ظهور كافة التفاصيل التي تتعلق بطلبك للحصول على معاش تكافل وكرامة.

لينك الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي لينك الاستعلام عن المعاش الخاص ببرنامج تكافل وكرامة، ليكون بإمكان المواطنين بمصر التعرف على الحالة التي تتعلق بطلبهم، ويتعرفوا على ما إن كانوا مقبولين للحصول على معاش تكافل وكرامة، أن أنهم لا يستحقونه، فمن المعروف أن للحصول على هذا المعاش لا بد أن تتوفر في المتقدم شروط عديدة حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، وقالت إنها واجبة لتلقي هذا المعاش المقدم من جانب وزارة التضامن الاجتماعي.