تردد قناة الكاس الرياضية Al Kass TV لمشاهدة مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سليمان مجاناً بدون تشفير

يزداد البحث خلال تلك الساعات عن تردد قناة الكأس اعارضة للمباراة اليوم والتي تقام بين كل من النصر والهلال من خلال منافسة نارية وقوية بين الفريقين في نهائي بطولة كأس الملك محمد بن سلمان للأندية 2023 ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة الكاس الرياضية Al Kass TV لمشاهدة مباراة الهلال والنصر.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر

ستقام مباراة الهلال والنصر اليوم على ملعب الملك فهد الرياضي، ويستعد كل فريق للاخر من خلال القيام بالتدربيات القوية وستنطلق أحداث مواجهة نهائي البطولة العربية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت الموافق 12 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبو ظبي فقد نجاح كل من الفريقين للوصول للنهائي ويرغب كل منهم الحصول على اللقب.

تشكيل الهلال ضد النصر

حراسة المرمى: حبيب الواطيان.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهري.

خط الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز – ميشيال ديلجادو – سالم الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم – سافيتش.

تشكيل النصر ضد الهلال

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبد الله مادو، أليكس تيليس.

خط الوسط الدفاعي: عبد الله الخبير، سيكو فوفانا.

خط الوسط الهجومي: أندرسون تاليسكا، مارسيلو بروزوفيتش، ساديو ماني.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تردد قناة الكأس الرياضية لمشاهدة مباراة الهلال والنصر

تتميز القناة بانها من القنوات الرياضية الهامة الناقلة للعديد من المباريات حيث حصلت قناة الكأس القطرية على حقوق بث مباراة نهائي البطولة العربية للأندية 2023 بين فريقي الهلال والنصر، ويمكننا من خلال الاتي.

القمرالصناعي : نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

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تردد قناة الكاس الرياضية Al Kass TV على عرب سات