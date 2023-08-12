“PDF بي دي اف”..كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 من موقع وزارة العمل العراقية وجبة 9 الدفعة 5

سنستعرض الآن كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 من موقع وزارة العمل العراقية وجبة 9 الدفعة الخامسة،تشمل هذه الكشوف حوالي 150 ألف مواطن عراقي من بين 300 ألف مواطن عراقي في جميع محافظات العراق. بعد إعلان وزارة العمل العراقية، أعلنت أنها تستعد لنشر كل هذه الكشوف ومن ثم تبدأ في صرف مستحقات برنامج الدعم المخصص للأسر العراقية، واعلان كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 من موقع وزارة العمل العراقية وجبة 9 الدفعة الخامسة.

كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 من موقع وزارة العمل العراقية

تم الإعلان عن كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 من موقع وزارة العمل العراقية وجبة 9 الدفعة الخامسة. من المقرر أن يتم تخصيصها للأسر العراقية التي تفي بالمعايير والشروط المطلوبة بهدف تحسين ظروف حياتهم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها جميع فئات المجتمع. بالاضافة إلى ذلك، ستعمل وزارة العمل العراقية على توفير جميع كشوفات المشمولين من برنامج هذا الدعم من خلال موقعها الإلكتروني على شكل ملفات PDF، حتى نتمكن من مراجعتها والاطلاع عليها بسهولة، وذلك في جميع محافظات العراق.

خطوات استعلام عن كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

نتابع ونرصد معكم كيفية الاستعلام عن كشوفات دعم الرعاية الاجتماعية في العراق من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل العراقية بسهولة تامة عبر الإنترنت على النحو التالي: