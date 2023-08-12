هتعرف نتائج السادس الاعدادي لكل أصحابك بالاسم فقط وعلى حسب المدرسة “من هنـــا” رابط سريع جدًا

انتظار النتيجة من الأمور المقلقة لدى الكثير من الطلاب وخصوصاً لو كانت من السنوات الحاسمة التى تقوم بتحديد مستقبل الأبناء وتحديد حياتهم المهنية، ولذلك قامت الجهات المختصة بالإعلان عن الموعد الرسمي الذي سوف تظهر النتيجة فيه، وقالت إنه سوف يتم إعلان جميع المحافظات في وقت واحد وذاك خلال الساعات القادمة، وسوف نتحدث عن نتائج السادس الاعدادي بالرقم الامتحاني 2023 الآن تابع السطور التالية.

نتائج السادس الاعدادي بالرقم الامتحاني 2023

مازالت عمليات البحث قائمة حول نتائج السادس الاعدادي بالرقم الامتحاني 2023، ولذلك أعلنت الوزارة عن رابط الذي من خلال ستتمكن من معرفة الدرجات التى تم الحصول عليها، ولكن يجب اتباع بعض الخطوات وهي كتالي:

أولًا قم بالولوج إلى المنصة الخاصة بوزارة التربية والتعليم بالعراق.

ومن ثم قم بكتابة الكود الظاهر أمامك في الشاشة الرئيسية بعدها انقر على استمرار.

ومن ثم ستجد قائمة الاستعلامات انقر عليها، ومن ثم حدد نتائج السادس الاعدادي.

بعد ذلك ستجد بعض الخانات الفارغة اماكن قم يرافقها بالبيانات الصحيحة.

منها رقم الجلوس والاسم الخاص بشكل رباعي بعد ذلك حدد المحافظة.

ستجد أيقونة عرض النتيجة بالاسفل بالنقر عليها مرة واحدة.

وانتظر حتي يتم تحميل صفحة النتيجة ستجد النتيجة أمامك بتفاصيل الدرجات.

اعلان نتائج الصف السادس الاعدادي

أعلنت الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك أنه من المحتمل إعلان النتيجة وبالفعل تم الإعلان عنها وحاليًا تقوم الوزارة بفتح بوابة الاعتراضات من أجل تقديم اعتراض المواد ، وذلك بعد أن يتم اعتمادها على المواقع التي قامت الوزارة بالإعلان عنه لكي يحصل الطلاب على نتائجهم في ثواني بدون انتظار.