ألحق أعرف درجاتك انت وصحابك .. مبروك عليك “نتائج السادس الاعدادي” الآن بالاسم فقط في عموم المحافظات 2023

مازالت التساؤلات قائمة حول موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي لعام 2023، وقالت الوزارة أنه من المحتمل أن يتم أظهرها لجميع الطلاب خلال ساعات، حيث أنه الآن يتم اعتمادها ورفعها على المواقع، وسوف نقوم بذكر جميع التفاصيل خلال السطور التالية.

نتائج السادس الاعدادي

يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي لهذا العام، ولذلك قامت وزارة بإطلاق أكثر من موقع تستطيع من خلاله معرفة النتيجة بكل سهولة، فمن خلال اتباع هذه الخطوات ستتمكن من رؤية التحصيل الدراسي لهذا العام وهي كتالي:

في أولى الخطوات عليك أن تقوم بالدخول إلى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/

ومن ثم ستجد رقم في مربع قم بكتابة مرة أخرى داخل المربع الفارغ الذي أمامك.

بعدها سيتم نقلك إلى الصفحة الخاصة بالخدمات انقر على الاستعلامات.

يليها نتائج السادس الاعدادي لعام 2023، ومن ثم عليك أن تقوم بتحديد العام الدراسي والدور الأول.

بعد ذلك قم بكتابة الاسم، ورقم الجلوس وحدد المحافظة التى تقطن بها.

ثم قم بنقر على استعلام التي أمامك في الشاشة.

ستجد النتيجة بجميع مشتملاتها أمامك.

موعد اعلان نتائج الصف السادس الاعدادي

من المقرر أن يتم إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة وذلك وفق ما قالته أحد الجهات المسؤولة، وسيتم رصد النتيجة على المواقع التى حددتها الوزارة لجميع الطلاب، فهي قامت بإطلاق أكثر من منصة لكي يتم تخفيف الضغط، وأيضًا لكي يحصل الطالب على درجته في خلال ثواني.