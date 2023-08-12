موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة علي منصة شاهد vip .. وهل سيعرض علي قنوات؟

يتابع الكثير من المشاهدين خلال فترة الصيف الكثير من المسلسلات بسبب رغبتم في الاستمتاع بالاجازة وقضاء وقت ممتع امام التلفاز فقد يبحث الكثير عن موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 1 وهو من بطولته الفنان أحمد فهمي ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة.

مسلسل سفاح الجيزة

تدور احداث المسلسل حول قصة سفاح الجيزة الحقيقية الذي نشر الرعب بين الكثيرين والذي يجسده الفنان احمد فهمي ويتم عرضه على منصة شاهد shahid vip الرقمية، ومن المتوقع ان يكون بداية عرض العمل يوم الجمعة 25 أغسطس الجاري.

موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 1 الأولى

سيتم الاعلان عن موعد العرض من قبل منصة شاهد لعرضها الحلقة 1 الأولى وباقي الحلقات ويدور العمل المميز من خلال متابعة 8 حلقات، يظهر خلال تلك الحلقات الفنان أحمد فهمي بشخصية سفاح الجيزة الذي يدفن عدد من ضحايا وانها تعتبر من القصص الحقيقة والذي ابدع في ذلك الدور الفنان احمد فهمي.

اهم القنوات العارضة لمسلسل سفاح الجيزة

تدور احداث المسلسل حول السفاح حيث انها تعرض على منصة شاهد فقط ولم يتم عرضها على اي قناة وبالفعل فهي قصة حقيقية لجرائم سفاح الجيزة واذي تم اعدامه عام 2021، ويشارك في المسلسل الفنان باسم سمرة والفنانة ركين سعد، والفنان صلاح عبد الله، وعدد من النجوم الاخرين ويتوقع الكثير ان يتم نجاح ذلك المسلسل بسبب تجسيده لقصة مميزة لم تكون تصور من قبل والذي يقال انه ابدع احمد فهمي بها من خلال لقاء زملائه في العمل.