حالًا هتعرفها من غير رقم امتحاني  “رابط نتائج السادس الاعدادي بالاسم فقط” 2023

جميع يتساءل عن رابط نتائج السادس الاعدادي بالاسم فقط حيث قامت وزارة التربية والتعليم بقرار من الوزير بإطلاق الرابط مع الخطوات الصحيحة التي من خلالها سيتعرف الطالب نتيجته، وسوف نقوم بذكر جميع التفاصيل الخاصة حول رابط النتيجة الآن.

رابط نتائج السادس الاعدادي بالاسم فقط

أولياء الأمور والطلاب الآن في حيرة من أمرهم بسبب اعلان النتيجة الخاصة بـ السادس الاعدادي، ولكن قامت الوزارة بّث الطمأنينة في قلوب الطلاب وأصدرت موقع الذي من خلاله يستطيع الطلاب معرفة النتيجة ولمعرفتها اتبع هذه الخطوات:

أولا يجب على ولى الأمر أن يقوم بزيارة موقع وزارة التربية ولدخول انقر على الرابط https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/

ستجد صفحة فارغة لا يوجد بها إلى الرقم المرئي قم بكتابته في مكانه الصحيح وانقر على التالي.

من هنا ستجد صفحة تحتوي على الخدمات الإلكترونية انقر على أيقونة الاستعلام.

ستظهر قائمة تحتوي على نتائج السادس الاعدادي لعام 2023 انقر عليها.

ومن ثم قم بتحديد الدور الأول.

من هنا عليك تدوين الاسم، ورقم الجلوس.

بعد ذلك اضغط على استعلام ستجدها في أسفل الصفحة.

ستجد النتيجة بكافة التفاصيل التي تريدها أمامك.

موعد اعلان نتائج الصف السادس الاعدادي

قالت الوزارة أنها الآن في أواخر مرحلة التصحيح، وبعد الانتهاء من كل هذا سوف تقوم برصد النتيجة على الموقع وأخبار الطلاب بهذا، ولكن ظهرت أحد الجهات أنه تم ظهور النتيجة على الفور ويمكن لكافة الطلاب أن يستعلموا عنها بالاسم او برقم الجلوس وقالت إنه سوف يتم إعلان على المواقع التي قامت الوزارة بإصدارها، فعند قيامك بالخطوات التي صرحت عنها ستجد التفاصيل الدرجات والمجموع أمامك.